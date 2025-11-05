هنيئاً للعالم.. شكراً مصر

لقد أهدت مصر إلى العالم، كعادتها، هدية جميلة ورائعة، افتتاح المتحف المصري الكبير الذي انتظره العالم كثيراً، لأنه المتحف الوحيد الذي يضم حضارة أمة عظيمة تمتد لأكثر من سبعة آلاف عام.

المتحف الذي يقدم للبشرية إبداعات تمثل قمة ما قدم من إنتاج البشر، أينما اتجهنا في الدول نجد متاحفها تتزين بالقطع الأثرية المصرية التي انتقلت إليها إما عن طريق الإهداء أو الأساليب المشروعة أو غير المشروعة.

بعض الأجيال من الشعب المصري لقرون لم يتمكنوا من رؤيتها على أرضهم.

يتوافد زوار المتاحف في البلدان المختلفة من شتى أصقاع الأرض ليقفوا في طوابير طويلة لمشاهدة تلك الروائع في تلك المتاحف، لتعوضهم أخيراً الحكومة المصرية الآن بهذا المتحف بوصفه أكبر متحف للآثار على مستوى العالم، تعرض بين جدرانه وقاعاته الروائع المصرية التي تمثل التاريخ العظيم لمصر عبر مختلف العصور، ومجموعة توت عنخ آمون، ما كان منها في المتحف بالتحرير أو ما تغص به المخازن، لتبقى مصر بهذا المتحف والمتاحف الأخرى التي تغطي أنحاء الجمهورية مثل (متحف الحضارات الذي يضم المومياوات الخاصة بالملوك، والأسر التي حكمت مصر الفرعونية، ومتحف الفن الإسلامي، والمتحف القبطي)، وغيرها من متاحف المحافظات الأخرى، ما يؤكد عراقتها وعمق تاريخها.

إن الكنوز الأثرية التي تعرض بهذه المتاحف وما يختزنه باطن الأرض، ما يصل إلى أكثر من مليوني قطعة ويزيد بحاجة إلى متاحف أخرى لا تقل مساحتها عن مساحات المتاحف الحالية.

ومن خلال متابعتي الاستعدادات، التي سبقت افتتاح المتحف عبر الإعلام المرئي والوسائط المختلفة والتي تروج للافتتاح، تتأكد قيمة المتحف من حيث التصميم والإنشاء والموقع الذي يقع في أهم مناطق الآثار حيث الأهرامات وأبوالهول.

تحية للقيادة السياسية التي أحدثت نقلة نوعية وعلامة فارقة في مسيرة البناء والتحديث.

هذا المتحف فخر لمصر وللأمة العربية.

إن الأصوات النشاز التي تعارض هذا المنجز أو تستخف به سواء في الداخل أو الخارج لن تثني القائمين على هذا المنجز، ولن تغير الجهود للاستمرار في الاهتمام والسير قدماً في تطوير هذا القطاع السياحي المهم.

لقد تم الافتتاح في حفل بهيج أمتع الحضور من رؤساء دول وأولياء عهود ورؤساء حكومات وكبار المسؤولين والمتابعين عبر وسائل الإعلام.

شكراً مصر ومبارك علينا وعلى مصر هذا الإنجاز الكبير.