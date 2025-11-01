الإمارات.. دعم راسخ لسلام السودان وشعبه

موقف الإمارات تجاه حرب السودان ثابت وواضح، منذ انطلاق هذه الحرب العبثية، يرتكز أولاً على علاقاتها التاريخية مع هذا البلد الشقيق، وقناعتها الراسخة بأن «طريق السلام لا يُرسم في ميدان المعركة»، وهو ما شددت عليه الدولة في كافة بياناتها ولقاءاتها الدولية، منذ أكثر من عامين.

هذه القناعة التي لا تنفصل عن الإجماع العربي والدولي، عززتها الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة الفاشر، والتي تثبت للأطراف المتعنتة في هذه الحرب ضرورة قراءة المشهد بتعقل وواقعية، والاعتراف بأن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء هذا المأزق الذي ورطت به نفسها وأتباعها.

وبعيداً عن التشويش ولغة التضليل، التي تمارسها أقلام الجماعات الإرهابية المتورطة في الدم السوداني، لم تكلّ الإمارات منذ اليوم الأول عن العمل لإنهاء الصراع العبثي وتجنيب السودان الشقيق المآسي والمعاناة الإنسانية، وتقديم مصلحة الشعب السوداني وتحقيق تطلعاته بالأمن والتنمية، على أي طموحات أخرى.

وكانت الإمارات بثقلها الوازن، عالمياً، ونهجها الثابت في تحقيق الاستقرار والازدهار لكل الشعوب، داعماً على الدوام للحلول السلمية، التي تحفظ وحدة البلاد، وتحقن دماء أبناء الشعب الواحد، وهو ما تثبته الجهود الدبلوماسية للدولة، التي توجت بـ«خطة الرباعية»، التي وضعتها الإمارات، إلى جانب الولايات المتحدة والسعودية ومصر، وقدمت تشخيصاً دقيقاً للأزمة، ورسمت خريطة طريق لإنهائها.

ورغم جميع محاولات تحريف الواقع، التي تمارسها تلك الأطراف، التي ما فتئت تحاول إطالة هذه الحرب لتحقيق مكتسبات زائفة «مغمّدة» بدماء الشعب السوداني، يبقى تركيز الإمارات على تخفيف الكارثة الإنسانية، والسعي لإيصال المساعدات إلى الأشقاء دون عوائق.

ويعكس إعلان الدولة عن تقديم 100 مليون دولار إضافية لدعم العمليات الإنسانية المنقذة للحياة في الفاشر، هذه الجهود الإنسانية للإمارات، ليقترب إجمالي ما قدمته من مساعدات من 800 مليون دولار، تشكل طوق نجاة لملايين المتضررين، الذين يواجهون خطر الموت جوعاً وقصفاً وتشرداً، نتيجة حرب، آثرت أطراف فيها تقديم مشروعها العبثي المتطرف، على حساب حقن دماء المدنيين، ووحدة السودان وعودته إلى مكانته الإقليمية والدولية.