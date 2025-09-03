الإماراتية.. واقع ملهم ومستقبل مستدام

وجاء احتفال هذا العام تحت شعار «يداً بيد نحتفي بالخمسين»، بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.
وذلك بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس الاتحاد النسائي العام، في احتفاء وطني يجسد الشراكة والإنجازات المتواصلة للمرأة الإماراتية على مدى 5 عقود.
وبفضل الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة، التي عملت على تمكين المرأة وتعزيز قدراتها، حققت الإمارات مراتب متقدمة على المؤشرات الدولية المتعلقة بتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين.
وهو الأمر الذي ترسخ مع اعتماد استراتيجية التوازن بين الجنسين 2022 - 2026، التي تستند إلى رؤية مستقبلية، تتمثل في أن تكون الإمارات نموذجاً عالمياً للتوازن بين الجنسين. وتتضمن الاستراتيجية 4 ركائز وأهداف رئيسية، هي:
المشاركة الاقتصادية وريادة الأعمال والشمول المالي، والرفاه وجودة الحياة، والحماية، والقيادة والشراكات العالمية، بهدف الانتقال من مرحلة سد الفجوات والاطلاع على أفضل الممارسات، إلى مرحلة وضع الدولة كمصدر لأفضل ممارسات التوازن بين الجنسين، والتركيز على مرحلة ما بعد التنافسية العالمية.
والمتعارف عليه أن مكانة المرأة وتقدمها في أي مجتمع يعكس مدى تطور ورقي وتحضر المجتمع الذي تنتمي إليه، وفي الإمارات يواكب تطور مكانة المرأة وتمكينها في المجتمع الطفرة الهائلة في التنمية والإنجازات العملاقة والمكانة الريادية التي تحتلها الدولة عالمياً.
ومما لا شك فيه أن تمكين المرأة أصبح شاملاً من دون استثناء، بعد أن أعلنت الدولة تحقيق التوازن بين الجنسين، وأصبح أفراد المجتمع يتمتعون بحقوق وواجبات متساوية، ما يؤكد أن التمكين السليم الذي ينصف المرأة بلا منازع هو إزالة المعيقات وإتاحة المجال لها، لتعبر عن قدراتها وطاقاتها ومواهبها، وأن ترتقي بمكانتها في إطار من التنافسية، التي تفرض عليها تطوير إمكاناتها الذاتية.
وذلك في نتائج تقرير عالمي مختص بقياس التطور الاجتماعي، صدر في 2015، ويقوده فريق من الخبراء العالميين، بتوصية من مجلس الأجندة الدولي التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، كونه مقياساً مكملاً لتقارير التطور الاقتصادي.
ختاماً.. تحية اعتزاز وتقدير وعرفان لقائدة ورائدة النهضة النسائية الإماراتية «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في يوم المرأة الإماراتية.. ولكل إماراتية في يومها.. نحو مزيد من العطاء والتقدم والإنجاز بإذن الله.