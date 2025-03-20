أطلقت حكومة الإمارات برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية» في عام 2023، وهي مبادرة استباقية طموحة تسعى إلى إعادة هيكلة الأنظمة الإدارية الحكومية بما يتماشى مع التغيرات التقنية التي شهدتها المنطقة، وتساهم في تطوير إجراءات العمل الحكومي.

وتعرف البيروقراطية بأنها مفهوم يستخدم في علم الاجتماع والعلوم السياسية يشير إلى تطبيق القوانين بالقوة في المجتمعات المنظمة. وتعتمد هذه الأنظمة على الإجراءات الموحدة وتوزيع المسؤوليات بطريقة هرمية والعلاقات الشخصية.

وضح خبراء الإدارة أن الهدف من تصفير البيروقراطية هو تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين الكفاءة داخل المؤسسات الحكومية، من خلال إزالة أو تقليل الإجراءات الروتينية المعقدة التي تعيق سير العمل والارتقاء بمستوى الكفاءة والجودة والرشاقة الحكومية.

ويهدف برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية» الذي انطلق عبر 3 مراحل على دعم جهود الوزارات والجهات الاتحادية في إلغاء ما لا يقل عن 2000 إجراء حكومي، وخفض المدة الزمنية لإنجاز الإجراءات بنسبة لا تقل عن 50%، وتصفير جميع الاشتراطات والمتطلبات غير الضرورية خلال عام.

لم تقف حكومة الإمارات عند إطلاق البرنامج بل تم إطلاق «جائزة تصفير البيروقراطية الحكومية» لتكريم الجهات والأفراد المتميزين في تبسيط الإجراءات الحكومية، حيث تمنح الجائزة لـ 7 فئات تشمل «أفضل فريق على مستوى حكومة الإمارات في تصفير البيروقراطية»، «الأثر على حياة الناس»، «الأثر على قطاع الأعمال»، «إشراك الناس»، «التكامل الحكومي»، «الحلول المبتكرة»، و«فئة المبادرة الاستثنائية».

بالإضافة إلى أهمية واستدامة التدريب لموظفي القطاع الحكومي والتواصل مع مختلف المتعاملين لقياس مدى نجاح هذه المبادرة المتميزة وفعاليتها في تسريع إجراءات العمل الحكومي، وتحقيق مؤشرات الأداء الاستراتيجية المستهدفة، وتحسين جودة الخدمات الحكومية.

وقامت الحكومة بتعزيز دور التوعية المهم في منصات التواصل الاجتماعي للتعريف بهذه المبادرة، وأهميتها في مواكبة المستجدات والتطورات المستقبلية في الارتقاء بالخدمات الحكومية.

لنوجه جميعاً الشكر لكل الفرق العاملة في برنامج تصفير البيروقراطية على جهودهم المبذولة في تحسين جودة الخدمات الحكومية من حيث السرعة والبساطة والكفاءة، حيث تعتبر هذه فرصة عظيمة لكتابة وتوثيق قصة ريادة العمل الحكومي بدولة الإمارات العربية المتحدة.