الإماراتية.. واليوم العالمي للمرأة

كان المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، يؤكد دائماً أهمية مكانة المرأة وعمل بكل جد واجتهاد مع رفيقة دربه سمو «أم الإمارات» على أن تأخذ الإماراتية مكانتها في المجتمع، إلى أن أصبحت المرأة الإماراتية حالياً تشارك بفعالية في مسيرة التنمية والبناء، وها هي اليوم محل اعتزاز وافتخار قيادتها الرشيدة.

والعالم أجمع، لما حققته من إنجازات متتالية في جميع المجالات محلياً وإقليمياً ودولياً، لتتوج أكثر من نصف قرن من العطاء والبناء والتنمية على مختلف الصعد منذ تأسيس الدولة وحتى الآن بفضل الرؤية المستنيرة التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

والتي كفلت للإمارات مكانتها الدولية المرموقة..! خاصة في مجال تحقيق التوازن بين الجنسين.. الأمر الذي عكس أولوية هذا الملف ضمن الأجندة الوطنية التي تترجم رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز الدور الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للمرأة.

و في العام 2024 أصدرت الإمارات سياسة وطنية تهدف إلى إعداد إطار وطني.. متعدد القطاعات يضمن حصول المرأة على أعلى مستويات خدمات الرعاية الصحية «الوقائية- والعلاجية - والتأهيلية» طوال مراحل حياتها في الدولة، فضلاً عن تعزيز صحة المرأة النفسية.. وتقوية نظم المعلومات والابتكار والقدرة البحثية في مجال صحة المرأة.

وقد احتفت دولة الإمارات مع باقي دول العالم بـ«اليوم العالمي للمرأة».. والذي يصادف 8 مارس من كل عام، والمرأة الإماراتية فيه تتعايش مع مرحلة التمكين السليم الذي ينصف المرأة بلا منازع؛ ويزيل المعيقات من أمامها.. وإتاحة المجال لها لتعبر عن قدراتها وطاقاتها ومواهبها لترتقي بمكانتها في إطار من التنافسية.. التي تفرض عليها تطوير إمكانياتها الذاتية.

وبهذه المناسبة العالمية وجهت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، تحية اعتزاز وفخر للمرأة في دولة الإمارات والعالم، في اليوم العالمي للمرأة التي كانت وستظل رمزاً للقوة والعطاء، وشريكاً أساسياً في مسيرة التقدم والتنمية، وأثبتت على مر العصور قدرتها على تحقيق الإنجازات في مختلف المجالات، وأصبحت مثالاً للتميز والإبداع.

سموها أكدت أن الإمارات تفخر اليوم بما وصلت إليه «ابنة الإمارات» من مكانة رائدة، بفضل رؤية ودعم القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، التي مكنت المرأة ووفرت لها الفرص للمساهمة بفاعلية في رفعة الوطن وازدهاره.

وأضافت سموها: «في هذا اليوم، أهنئ بناتي الغاليات على جهودهن وتفانيهن في مسيرتهن المشرفة لبناء المجتمع وصناعة المستقبل.

وأدعوهن إلى مواصلة العمل بإرادة وعزيمة، والسعي الدائم نحو التميز، فهنّ الركيزة الأساسية في نهضة الأمم وتقدمها، كل عام وأنتن مصدر إلهام، كل عام وأنتن أقوى، وكل عام والمرأة في دولة الإمارات والعالم تواصل مسيرتها نحو مستقبل أكثر إشراقاً».

وغني عن القول إن المرأة الإماراتية استطاعت أن تحقق أهدافها وما تصبو إليه بجدارة بعد أن هيأت وأتاحت لها القيادة الرشيدة السبل والوسائل لممارسة حقوقها كافة في جميع ميادين العمل، وخاصة القوانين والتعديلات التشريعية الجديدة التي تم إصدارها خلال الأعوام الماضية.

والتي بدورها انعكست إيجاباً في إحداث القفزة النوعية لدولة الإمارات في نسخة 2021 من تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون الصادر عن البنك الدولي.

وللمرأة الإماراتية أن تفخر بما تحقق لها. وما حققته في مناحي الحياة كافة، حيث أثبتت جدارتها في تولي كل الوظائف والمهام التي أسندت إليها.. وها هي تمضي بخطوات حثيثة في اتجاه مستقبل مشرق.

تهانينا لـ«أم الإمارات». قائدة النهضة النسائية الإماراتية على ما تحقق من إنجاز، بفضل من الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل ثمرة جهودها ومساعيها الدؤوبة الكريمة لنهضة المرأة الإماراتية وتمكينها في المجالات كافة.. وكل عام وكل امرأة في بلادنا ووطننا العربي والعالم أجمع بخير.

كاتبة إماراتية