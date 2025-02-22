دبي.. مدينة المستقبل المفضلة

في سياق الإشادة الدولية بما أنجزته دبي، قالت صحيفة «ايريش إندبندنت الأيرلندية» في أحد إصداراتها السابقة: «إن دبي أنجزت في عقدين من الزمان ما حققته نيويورك في 200 عام، وما أنجزته مدينة لندن في ألفي عام»، مضيفة:

«يمكن ملاحظة ذلك بالنظر إلى خط الأفق ورؤية الأبراج الشاهقة وناطحات السحاب، إلى جانب أعلى برج في العالم، لقد كان في دبي برج واحد في عام 1990، غير أن النظر إلى خط الأفق حالياً قد يصيب رقبتك بالدوار، والطريق من مطار دبي الدولي إلى المدينة يسحرك بما تراه وتشاهده».

مشيرة إلى أن شرطة دبي تستخدم سيارات فارهة مثل «لامبورغيني» و«فيراري»، مشيدة بمستوى الأمن والأمان في المدينة. ومما لا شك فيه أن دبي برؤية قيادتها الرشيدة ذات الفكر الملهم بذلت جهوداً مضنية لتأسيس وتوطيد كل العوامل التي من شأنها أن ترسخ مكانة دبي إقليمياً وعالمياً.

حيث استثمرت في بنيتها التحتية وعززت الكفاءات البشرية ووضعت رؤية طموحة تمكنها من مواكبة تقدمها وتطورها ومنافستها كبرى دول العالم حداثة وتقدماً، دبي بهندسة ونظافة شوارعها، ودفء وجمال شواطئها الساحرة.

وحدائقها الغناء، وفنادقها الفخمة، ووسائل النقل الحديثة فيها ومولاتها الأكثر حداثة وشهرة عالمية وتوفر «الأمن والأمان» في ربوعها، كل هذه العوامل أسهمت بشكل فاعل وجلي ومؤثر في جذب السياح والزوار إليها من كل أنحاء العالم، وها هي «دانة الدنيا» في تقرير حديث تواصل تألقها عالمياً، حيث احتلت المركز الأول عربياً والثالث عالمياً في أحدث تصنيف لشركة «تريب أدفايزر» لأبرز الوجهات السياحية لعام 2025.

وجاء ذلك بعد أن احتلت إمارة دبي الصدارة منذ 2022، واحتلت دبي المركز السادس في قائمة الوجهات الفردية عالمياً، كما جاءت الإمارة في قائمة أفضل الوجهات خلال الـ25 عاماً الماضية، حيث احتلت المرتبة السابعة. وتشمل الجوائز 7 فئات مختلفة، من بينها إضافتان جديدتان، هما: أفضل وجهات للسفر الفردي، وأفضل وجهات خلال الـ25 عاماً الماضية احتفالاً بالذكرى الـ25 لتأسيس الشركة.

وجاءت أوساكا اليابانية كأبرز وجهة سياحية رائجة لعام 2025، وفي فئة الطعام، حازت روما لقب أفضل مدينة عالمياً. وتم بناء هذه التصنيفات استناداً إلى بيانات التقييمات التي تم جمعها بين أكتوبر 2023 وسبتمبر 2024، ما يعكس تجارب وآراء المسافرين الحقيقية حول أماكن الإقامة والمطاعم والأنشطة المختلفة.

1. الدلالات الاقتصادية: يستند التقرير إلى بيانات من أكثر من مليار تقييم، ما يعكس التفاعل الكبير للمستخدمين ومكانة «تريب أدفايزر» الرائدة في تقديم الإرشادات السياحية. وأظهرت نتائج استبيان شمل 4850 مشاركاً من ست دول استمرار الاهتمام القوي بالسفر الدولي، لا سيما نحو الوجهات الثقافية والغنية بالمأكولات.

2. سحر دبي: وصف التقرير «كل تجربة في دبي بأنها أكثر من رائعة»، من برج خليفة العصري إلى الأسواق والمراكز التجارية المليئة بالذهب والمجوهرات، كما وصفت «تريب أدفايزر» دبي بأنها مدينة حيث يمكن تحقيق الأحلام سواء كان ذلك التزلج في أماكن مغلقة، أو ركوب الكثبان الرملية في الصحراء، أو الانزلاق بالحبال فوق المدينة.

واستعرض التقرير عدداً من الأماكن التي يمكن زيارتها في دبي والتنزه في أزقتها، مثل حي الفهيدي التاريخي لاكتشاف دبي في منتصف القرن التاسع عشر، أو زيارة مسجد جميرا «أحد المساجد المفتوحة لغير المسلمين»؛ للتعرف إلى الثقافة الإماراتية.

3. تحليل البيانات: وكشفت بيانات «تريب أدفايزر» عن رؤى عدة، أبرزها الحضور القوي للوجهات الآسيوية، مثل: أوساكا، وسيؤول، وكوالالمبور، في الفئات الرائجة.

وكشف تقرير «تريب أدفايزر» أن الطعام يظل دافعاً أساسياً وراء قرارات السفر، خصوصاً في الوجهات الحضرية، وهو ما قد يؤثر في أقسام تقييم المطاعم وحجوزاتها لدى «تريب أدفايزر».

وقالت كريستين دالتون، رئيسة تريب أدفايزر: «على مدار الـ25 عاماً الماضية، تطورت «تريب أدفايزر» لتصبح المنصة العالمية الرائدة في تقديم التوجيهات السياحية، مستفيدة من رؤى المسافرين حول العالم».

وأضافت: «تعكس جوائز خيارات المسافرين بناءً على أكثر من مليار تقييم ورأي على موقعنا اليوم، الوجهات المفضلة لمجتمع السفر العالمي بدءاً من الوجهات نفسها، حتى كل ما يجعلها مميزة، بما في ذلك المطاعم والفنادق والتجارب».

دبي التي تصنف الآن ضمن مدن الغد والمستقبل لم تشهد مدينة في العالم نمواً عمرانياً مثلها خلال الأزمنة المعاصرة، حتى إن مجلة «فوربس» الشهيرة صنفتها ضمن قائمة المدن السبع العظيمة، إلى جانب لندن وباريس ونيويورك وريودي جانيرو وبانكوك وموسكو، حتى غدت الآن قبلة الشباب والكفاءات والأثرياء والمواهب والسياح من كل أنحاء العالم.