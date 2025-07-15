المواجهة الجنائية باستخدام تقنية «AI»

في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، أصبحت الجرائم العابرة للقارات، وخاصة تلك التي تستغل تقنيات الذكاء الاصطناعي «AI» والأصول الافتراضية - تشكل تحدياً كبيراً للأمن والاقتصاد العالمي، حيث تأتي جريمة غسل الأموال في صدارة هذه التهديدات، فيستخدم المجرمون شبكات معقدة تعتمد على تقنيات متطورة لإخفاء مصادر الأموال غير المشروعة والتي يصعب على الدول تعقبها ومتابعتها بشكل دقيق.

طبيعة الجريمة العابرة للقارات باستخدام الذكاء الاصطناعي والأصول الافتراضية.

تتميز طرق الجرائم الحديثة باستغلال التكنولوجيا لتعقيد عمليات التتبع ولسهولة الحصول على ما تصبو إليه، ومن أبرز أدواتها:

• الذكاء الاصطناعي: حيث يُستخدم لإنشاء هويات مزيفة، وتحليل الثغرات الأمنية، وحتى لتنفيذ هجمات إلكترونية متطورة.

• الأصول الافتراضية: مثل البيتكوين والإيثريوم، التي توفر إخفاء الهوية ونقل الأموال بسرعة عبر الحدود باستخدام خوارزميات ولغة مشفّرة وقد تكون متغيرة بشكل دائم.

• البلوك تشين: تقنية تتيح معاملات لامركزية يصعب تعقبها.

آليات ردع هذه الجرائم:

لمواجهة هذه التحديات، تعتمد مجموعة من الدول عدداً من الاستراتيجيات لمكافحة مثل تلك الجرائم وطرقها الحديثة:

أ. تعزيز التعاون الدولي وذلك عبر إنشاء قواعد بيانات مشتركة بين الدول لمتابعة الحركة المشبوهة للأموال مع أهمية تفعيل الاتفاقيات الدولية مثل «اتفاقية ميريدا» لمكافحة الفساد و«مجموعة العمل المالي «FATF» والتي تُعنى بمكافحة جريمة غسل الأموال.

ب. التشريعات الذكية من خلال تطوير التشريعات التي تكافح الجرائم الرقمية، مثل فرض «معايير معرفة العميل «KYC» على منصات الأصول الافتراضية وإلزام الشركات التقنية بالإبلاغ عن أي نشاط مالي مشبوه باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ج. الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في مكافحة تلك الجرائم وذلك باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي لاكتشاف الأنماط غير الطبيعية في التحويلات المالية. وتطوير أنظمة «التعلم الآلي» للتنبؤ بمسارات غسل الأموال عبر البلوك تشين.

رغم وجود مثل تلك الآليات، إلا أن الصعوبات والمخاطر تبقى على رأس هرم المواجهة وإن كانت مفترضة، فالافتراض ووضع حلول لتلك الإشكاليات قد تساعد على الوقاية في الكثير من المخاطر ومنها:

• تعقيد تتبع المعاملات في البلوك تشين بسبب تقنيات التشفير.

• استخدام المجرمين للذكاء الاصطناعي التوليدي مثل Deepfake لخداع الأنظمة الأمنية، حيث يعمل من خلال تحليل ومحاكاة وجوه وأصوات الأشخاص من خلال بيانات تدريبية، ثم توليد محتوى مزيف واقعي عن طريق دمج أو استبدال الملامح في الصور أو الفيديوهات.

إن مكافحة الجريمة العابرة للقارات - خاصة غسل الأموال باستخدام الأصول الافتراضية - تتطلب تبني مقاربة عالمية تعتمد على التكنولوجيا نفسها التي يستخدمها المجرمون.

كما يجب أن تجمع هذه المقاربة بين التشريعات الصارمة والجهود الدولية والاستثمار في الذكاء الاصطناعي كأداة للدفاع وليس الهجوم، وكل ذلك فقط من خلال هذه الجهود المشتركة يمكن بناء نظام مالي دولي أكثر أماناً في العصر الرقمي المعاصر.

وهذا ما تعمل عليه دولة الإمارات العربية المتحدة، التي استثمرت عملها وطاقاتها وحتى عمل حكومتها بإدراج الذكاء الاصطناعي فيها، ليكون أداة استشارية تساعد على مواكبة التطورات الإقليمية، كانت ومازالت وستظل دولة الإمارات معياراً للتقدم وأساساً للتطور ونموذجاً لكل دول العالم.