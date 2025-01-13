الأثر الاقتصادي لقمة المليار

فتحت قمة المليار متابع آفاقاً جديدة نحو نوعية الاقتصاد الجديد لصناعة المحتوى، فهي ليست مجرد تجمع لمشاهير العالم، بل رؤية استراتيجية تسلط الضوء على أهمية قيمة المحتوى الإعلامي الجديد وصناعة المحتوى الذي يمتلك الأثر على البشر والمجتمع.

تمتلك «قمة المليار متابع» رسالة هادفة تعزز من مكانة الإمارات الحضارية المؤثرة في المنطقة، والتي تهتم بتطوير الاقتصاد الإبداعي في صناعة المحتوى، ويعد الاستثمار ودعم الإمكانات بشكل غير محدود، والتي توفرها أدوات الإعلام الجديد، مرحلة جديدة في بناء جديد لآفاق العمل المؤسسي وتعزيز المسيرة التنموية للإمارات.

قمة المليار متابع باتت تمثل نقطة انطلاق نحو مستقبل نوعي ومحفز نحو تقديم الأفكار الجديدة والملهمة، والتي ستساهم في توفير المبادرات التي تصب في صالح خدمة المجتمعات، والمحافظة على مبادئ القيم الإنسانية النبيلة في ظل المتغيرات العالمية، والتي تهدف إلى بناء اقتصاد مستدام لصناعة المحتوى في المنطقة العربية خصوصاً، وفي العالم بشكل عام، حيث يعد نقطة تواصل بين الشرق والغرب للتعبير عن الأفكار والنماذج العربية الناجحة التي أصبح لها أثر إيجابي بتأثيرها على الصورة العامة للمجتمع، صناعة المحتوى باتت القطاع الأكثر تنظيماً الذي يشد المستثمرين للوصول للمعلومات وامتلاك المعرفة والبيانات، والذي يأتي من خلال عمل سلسلة من المشاريع والمبادرات الاستثنائية مثل قمة المليار متابع.

لقد أصبح قطاع صناعة المحتوى يشكل نموذج قطاع اقتصادي ناجح بلغة الأرقام كأقوى الاقتصادات الناشئة عالمياً، حيث يبلغ حجمه على مستوى العالم نحو 250 مليار دولار، ودولة الإمارات بدورها مواكبة للاقتصاد العالمي من خلال وضع بصماتها الناجحة بكل ما يدعم التنمية والاقتصاد، لقد عملت الإمارات على استقطاب الفرص الكبيرة وقمة المليار متابع تجسد الفرص العظيمة التي يوفرها صناعة المحتوى بفضل المؤثرين، الإمارات بيئة خصبة تمتلك أفضل بنية لنمو هذا القطاع في المنطقة، ورؤيتها الطموحة عززت مكانتها مركزاً عالمياً للإعلام الرقمي وصناعة المحتوى، حيث تعمل على أن تكون مركزاً عالمياً لاستقطاب أبرز صناع المحتوى والمؤثرين والخبراء في مجال التواصل الاجتماعي.

المبادرات العالمية تكرس التزام الإمارات بدعم الابتكار في الإعلام الرقمي، حيث باتت منصة عالمية لتبادل الخبرات وتعزيز استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة المعززة لدعم وابتكار صناعة المحتوى، والتي تركز على تمكين فئة الشباب وبناء مستقبل أكثر استدامة في مختلف القطاعات التنموية.