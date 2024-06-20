«لست تشرشل»!

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يكذب بيبي نتنياهو بشكل دائم، حتى صدق أنه النسخة العصرية من رئيس وزراء بريطانيا الراحل، ونستون تشرشل!

قبل يومين، استشهد نتنياهو بتشرشل في مسألة طلب السلاح من واشنطن، وقال «حينما أراد تشرشل السلاح في الحرب العالمية الثانية، قال للأمريكيين أعطونا الأدوات، ونحن سوف نحقق النتائج، ونحن الآن نقول للأمريكيين، أعطونا الأدوات، ونحن سوف ننجز النتائج على الفور».

كلام نتنياهو فيه مغالطات في التاريخ، وفي المنطق، وفي الواقع، وفي مسار العمل القتالي:

أولاً: في حالة بريطانيا والولايات المتحدة، كان قرار الإدارة الأمريكية من عام 1941، هو النأي بالنفس عن الدخول في هذه الحرب، وعدم التورط العسكري فيها.

وفي الحالة الإسرائيلية، فتحت واشنطن ما بعد 7 أكتوبر 2023 مخازن سلاحها على مصراعيها، وحركت أكبر وأحدث حاملتي طائرات، إلى قبالة سواحل إسرائيل، ورصد الكونغرس الأمريكي تشريعات طارئة عاجلة، نفذت مساعدات بـ 24 مليار دولار أمريكي.

ثانياً: وما يشكو منه نتنياهو بشكل ابتزازي لا مبرر له، تجميد صفقة واحدة فقط من نوعية قنابل يتعدى وزنها عن زنة معينة. أما بقية الأسلحة والذخيرة، كان توريدها إلى إسرائيل لم يتأثر أبداً.

ثالثاً: في حالة بريطانيا في الحرب العالمية الثانية، فإنها كانت تعاني، مثل أوروبا والعالم، حالة عداء كوني من جراء حرب عدوانية من الجيش الألماني، لتحقيق حلم استعماري مجنون، لرجل عنصري أحمق.

في حالة بريطانيا، كان تشرشل يدافع عن أرضه وشعبه ضد العدوان والقصف والتدمير، وليس العكس.

كان طلب السلاح – حينئذ – للدفاع الشرعي عن النفس، وليس لقتل المدنيين، وشن حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي.

رابعاً: تشرشل كان، وما زال، يعتبر أحد أهم زعماء العالم، فهو أميرال عسكري، وأطول رئيس وزراء لبريطانيا، وسياسي داهية، وكاتب وفنان، والسياسي الوحيد في العالم الذي حصل على جائزة نوبل في الأدب، أول سياسي بريطاني حصل على المواطنة الفخرية الأمريكية (ولد في 1874 وتوفي 1965)، وبالطبع، شتان ما بين شخصية تشرشل الكاريزمية المؤثرة، وشخصية نتنياهو الباهتة، التي يستحيل تصديقها، حتى لو قالت لك: «صباح الخير»!