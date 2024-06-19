الإدارة الجديدة لنتانياهو

ت + ت - الحجم الطبيعي

ماذا يعني التشكيل الجديد في الحكومة الإسرائيلية عقب انسحاب كل من بيني غانتس وغادي أيزنكوت؟

انسحاب غانتس وأيزنكوت يعني بشكل مباشر النتائج التالية:

1 - انتهاء مجلس الحرب المصغر المكون من خبرات عسكرية.

2 - انتهاء تركيبة الوحدة الوطنية في مجالي الحرب والسلام بعيداً عن التوجهات السياسية.

3 - خلو صناعة القرار الخاص بالسلم والحرب من أي وجهات نظر تعيق رؤية نتانياهو في الاستطالة المتعمدة لمسار القتال مهما كان ذلك يعطل أي اتفاقات.

4 - خلو المجال السياسي لسطوة وتأثير تيار التشدد من بن غفير وسموتريتش كي يمارسوا ويدعموا سياساتهم الدموية الأمنية المضادة لأي تسوية سياسية.

وكعادته في لعبة البقاء حياً على الساحة السياسية، قام نتانياهو بعمل ما سمي اللجنة السياسة أو «المطبخ المصغر» في الحكومة من أسماء متشددة، لكنها تابعة له وليست خارج السيطرة، مستبعداً بن غفير وسموتريتش مراعاة للموقف الأمريكي الرسمي من هؤلاء.

وفي أول قرارات هذه اللجنة تم بحث «كيفية دعم سياسة الاستيطان»، وهو ما يدغدغ ويراعي مصالح وسياسات التيار المتشدد في الحكومة والكنيست.

والأزمة المقبلة التي يمكن أن تفتح أبواب جهنم على «قواعد اللعبة لدى نتانياهو» هي كيفية الخروج – إن تم – من رفح وكيفية الدخول – إن تقرر – في جنوب لبنان؟

سؤالان كل منهما إجابته تحتاج إلى فاتورة مكلفة للغاية في الداخل، وفي مجال العلاقة الإسرائيلية- الأمريكية؟

بن غفير وسموتريتش رغباتهما تتفق مع مصالح نتانياهو في إطالة أمد الحرب.

من هنا يصبح السؤال، هل يكون الحل على طريقتهم هو استمرار حرب غزة دون فتح جبهة لبنان؟ أم أن يكون استمرار الاحتلال لغزة مع غزو بري لجنوب لبنان بهدف تغيير قواعد الخط الأزرق واتفاق 1701؟