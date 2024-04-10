موانع إيران – سابقاً – في عدم الرد؟

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لا يجب تفسير إحجام إيران عن الرد المباشر على العمليات العسكرية الإسرائيلية ضدها في سوريا أو لبنان، أو حتى داخل إيران، على أنه يمثل حالة «ضعف أو عدم القدرة العسكرية على الرد».

إذن لماذا لم ترد إيران على الاستفزازات والعمليات الإسرائيلية سواء كانت ضدها بشكل مباشر أو تلك التي تكون ضد أذرعها في المنطقة؟

التقارير العسكرية المحايدة تؤكد المعلومات التالية:

أولاً: إنه بالأرقام وحجم ونوعية العتاد فإن إيران قادرة على الرد، لكنها تؤجل وتجمد أي مواجهة عسكرية مباشرة لـ4 أسباب:

1- إن الوضع الداخلي يعاني من مصاعب اقتصادية، نتيجة العقوبات الدولية المفروضة عليها تجارياً، سواء في مبيعات النفط أو الغاز أو أي معاملات تجارية.

2- إن الوقت الحالي هو زمن انتخابات الرئاسة الأمريكية، وترى طهران أن أي مواجهة مع إسرائيل سوف تؤدي بالضرورة إلى مواجهة مع حليف تل أبيب الأول وهو الولايات المتحدة، وهو أمر تسعى طهران إلى تجنبه.

3- تدرك إيران أن إسرائيل التي اخترقت عدة مرات النظام الأمني الداخلي في البلاد، لديها معلومات مفصلة حول أهم 3 مراكز أبحاث لتخصيب المياه الثقيلة في المشروع النووي الإيراني.

وتدرك إيران أن هذه الأبحاث التي كانت دائماً مركز قوة تهديد للغير، يمكن أن تصبح في حال المواجهة العسكرية مع إسرائيل «كنز أهداف» استراتيجية تشكل خطراً دائماً على سكان إيران.

4- تدرك إيران أن مركز صناعة القرار الآن في تل أبيب يستدعي بقوة فكرة استفزاز إيران، وجرها ودفعها دفعاً إلى ساحة قتال بالشروط وفي التوقيت المناسب تماماً لحالة «الجنون العسكري والرغبة المتوحشة» في توسيع دائرة الاشتباك.

تدرك إيران أنه كلما اتسع نطاق الحرب في المنطقة أطال ذلك الأمر من عمر نتنياهو شخصياً، وأطال من عمر تحالفه اليميني الديني المتشدد، تحت دعوى أن «إيران هي مصدر الشر الأكبر الداعم لكل أعداء إسرائيل (حماس – الجهاد – الحوثيين – حزب الله – التحالف الشعبي).

إلى أي حد تستطيع هذه العوامل منع إيران من الرد أو تأجيلها للقرار أو توكيل وكلائها به؟ الأيام كاشفة!