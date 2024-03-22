مأساة انقسام «فتح» و«حماس»!

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كان عقد اتفاق أوسلو بين إسرائيل وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، هو بداية الانشقاق الحاد والجوهري والموضوعي بين حركة «حماس» وحركة فتح.

«أوسلو» تعني القبول بوطن نهائي للفلسطينيين، فيه جغرافيا وديموغرافيا بعيدة عن شعار «فلسطين أرضنا من البحر إلى النهر».

إنه منطق الحصول على جزء من الشيء، بدلاً من خسارة كل شيء.

وبناء على «أوسلو» أصبحت هناك سلطة فلسطينية وشرطة وأمن وقائي، وانتخابات وحكومة، وتحصيل ضرائب القيمة المضافة، وقبول دولي بوجود دبلوماسي فلسطيني أكبر من كيان وأقل من دولة.

ولكن أخطر ما في «أوسلو»، هو تعهد السلطة الفلسطينية بإسقاط شعار أو مبدأ استعادة فلسطين عبر «الكفاح المسلح».

كان هذا هو المبرر الدائم الذي تقدمه قيادة «حماس» لعدم الانضمام إلى مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، لأن «حماس»، حسب دستورها «تؤمن بأن أرض فلسطين التاريخية، هي من البحر إلى النهر»، وأن استعادتها كاملة، يجب أن تأتي عبر الكفاح المسلح.

ولم تنجح أبداً تلك الصيغة الذكية التي يتبعها الغرب في تبادل الأدوار، بحيث يتم الاتفاق على تقسيم الأدوار، بحيث تكون «فتح» هي الذراع المفاوضة، وتكون «حماس» هي «الذراع المقاتلة»، ويتم اللجوء لأي منهما حسب حاجة الظرف التاريخي وقتها.

ومن هنا، كانت «حماس»، وما زالت، أكبر من يعارض نتائج «فتح» التي تفاوض، وأصبحت «فتح»، وما زالت، أكثر من يعارض نتائج «حماس» المقاتلة.

«حماس» ترى في مفاوضات السلطة تنازلاً لا يمكن القبول به.

والسلطة ترى في عمليات «حماس» العسكرية، نوعاً من الانتحار السياسي، تستخدم فيه كتائب «حماس» سلامة سكان غزة المدنيين كدروع بشرية، مقابل ثمن مخيف.

انقلبت «حماس» على وجود السلطة في غزة، بعدما قامت السلطة مراراً وتكراراً باعتقال كوادر «حماس» في معتقلاتها.

في وقت ما، أصبح انصراف «أمن حماس» و«أمن السلطة» إلى رصد ومقاومة نشاط الآخر، أكثر من رصد ومقاومة نشاط الاحتلال الإسرائيلي.

الآن تدفع الفاتورة التاريخية المؤجلة لهذا الانقسام الهرمي الخطر المخيف.

«حماس» ترفض أي دور مستقبلي للسلطة.

والسلطة لا ترى أي دور حقيقي لـ «حماس» في غزة، بعد توقف إطلاق النار.

الرئيس أبو مازن يعد لحكومة جديدة، برئاسة رئيس الوزراء المكلف محمد مصطفى، لتكون حكومة تكنوقراط تدير مستقبل الضفة وغزة، بعيداً عن التجاذبات السياسية.

و«حماس» ترد على الفور برفض مشروع حكومة التكنوقراط، وتعتبرها «مضيعة للوقت»، ولا ترى أي مستقبل لـ«غزة» بدون دور قيادي لها.

هكذا نعيش مأساة فوق المأساة، وكأنه لا يكفينا جنون ودموية ووحشية حرب الإبادة الإسرائيلية، ثم يضاف عليها آثار وانتكاسات الانقسام الفلسطيني الفلسطيني.

حقاً إنها مأساة مزدوجة!