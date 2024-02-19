كوارث التواصل الاجتماعي!

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3 كوارث رئيسية في مسألة فهم «بعض الناس» لما يُنشر في وسائل التواصل الاجتماعي.

الكارثة الأولى: هي الفهم المغلوط لما هو منشور بناء على الجهل المطبق بالقضية، أو الموضوع المنشور، وعدم الإلمام بأصوله التاريخية أو خلفياته أو خلفيات أطرافه.

الكارثة الثانية: تأتي من عقلية ونفسية البعض الذي يخلط ما بين موقفه الوطني أو السياسي أو الطائفي أو العنصري، أو حتى انحيازاته الرياضية أو الفنية، بحيث تكون هي وحدها مقياس حكمه النهائي على ما يقول الآخر، بصرف النظر عن صحة أو معقولية أو خطأ ما يقول.

هنا تنشأ حالة مذهلة تعتمد على منطق مخيف يعتمد على أن ما يقوله خصمي أو عدوي، حتى لو كان الصواب المطلق، هو جريمة، وأن كلّ ما يقوله من أناصره وأشجّعه هو صواب مطلق، حتى لو قال إن الشمس تشرق كل صباح من جهة الغرب!!

الكارثة الثالثة: تلك هي كارثة الكوارث، فهي مواقف «الكتائب الإلكترونية»، أي القوى المؤدلجة المحترفة المجنّدة للهجوم والاغتيال المعنوي وتشويه وإظهار نصف الحقائق، ونقل الأكاذيب، وترديد الشائعات المغرضة الشريرة، عن عمد.

بالمقابل، تقوم هذه الكتائب بالدفاع المستميت عن مشغليها الذين يموّلون ويدعمون نشاطها، وتحسين صورتهم مهما ارتكبوا من جرائم أو أخطاء أو مفاسد.

تذكرت ذلك كله وأنا أتابع محاولات مغرضة لتشويه ما قاله الأمير الشاعر عبدالرحمن بن مساعد في مقابلة شيّقة على البودكاست.

كان الرجل، كعادته، صريحاً، واضحاً، لديه إجابات مباشرة شديدة الاستقامة دون أي «لف أو دوران». حاول ذوو النفوس الضعيفة إخراج مقطع عن سياقه وتشويه موقف الرجل – عن تعمّد وإساءة – لموضوع العلاقة مع إسرائيل.

من يعرف الرجل، من تابع حواراته، من يعرف أشعاره، من يعرف مواقفه العروبية، من يعرف تمسّكه بمبادئ إسلامه، يستحيل أن يفهم ما قيل أو ادُّعِي عليه.

ببساطة من شاهد المقابلة ذاتها من أوّلها إلى آخرها، سيجد أن الرجل يرى أن إسرائيل «محتل استيطاني مغتصب»، حسب مفهومه، وسوف يجد أن الرجل كمواطن سعودي، وأحد أفراد العائلة المالكة – كما قال – ملتزم بالموقف الرسمي الذي تقرّره قيادة بلاده، فيما يختص بمستقبل العلاقة مع إسرائيل.

يا سادة.. اتّقوا الله فيما تكتبون وتدّعون.

فلنختلف كما نشاء، ولكن لا ندّعي على الغير بالكذب والبهتان.

وهذه الحالة واحدة من ملايين الأكاذيب ومحاولات التشويه التي نراها على وسائل التواصل.