أرقام اقتصاد دبي... دلالات على تطور مستدام

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تكثر التحليلات والتوقعات عن النموذج الاقتصادي الناجح والنمو المستدام الذي حققته إمارة دبي ولا تزال. يركز بعضهم على الطفرة العقارية، ويسلط آخرون الضوء على القطاع السياحي الذي يواصل مسيرته المتميزة ويحقق أداء قوياً ومستداماً.

وتأتي الأرقام التي أعلنتها حكومة دبي وفصلت عبرها نمو القطاعات الاقتصادية ومساهماتها في الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر التسعة الأولى من سنة 2023، لتؤكد عمق وتنوع بنية الاقتصاد المتين لإمارة دبي والنمو المستدام للقطاعات المختلفة.

فقد حقق قطاع الإقامة واستهلاك الطعام نسبة النمو الأقوى التي بلغت 11.1% فيما يسهم هذا القطاع بنسبة 3.4% من مجمل حجم الاقتصاد في تأكيد على استمرار نمو عدد سكان الإمارة وزائريها فدبي تبقى الوجهة السياحية العالمية المفضلة كما تأتي ضمن أفضل المدن للمسكن والإقامة.

وعند التوقف عند نسبة مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد يتبدى بوضوح أنه على الرغم من أهمية دور السياحة إلا أن اقتصاد دبي يقوم على أكثر من ذلك بكثير ولعل قوة النمو المسجل في قطاع النقل والتخزين بنسبة 10.9% فيما يسهم القطاع بنسبة 13.1% من مجمل الاقتصاد، أكبر دليل على ذلك. ويعزز نمو وحجم النقل والتخزين من دور إمارة دبي مركزاً لوجيستياً عالمياً وموقعاً جغرافياً مفضلاً للشركات العالمية في تخزين بضائعها لإعادة تصديرها وشحنها.

ولا بد من التوقف أيضاً عند نمو القطاع العقاري الذي سجل 4% وأسهم في الناتج المحلي بنسبة 8.2%، ما يؤكد أيضاً مستويات متوازنة توازي النسب العالمية لتطور القطاع العقاري.

ولمبيعات التجزئة والجملة التي تشكل النسبة الأكبر من حجم الاقتصاد دلالات أيضاً على المزيد من التوازن الاقتصادي إذ يشكل الإنفاق في الولايات المتحدة أساساً في التركيبة الاقتصادية لأكبر وأقوى الاقتصادات العالمية.

وتشي أرقام القطاع بقوة الإنفاق الداخلي والسياحي والقدرة الشرائية المرتفعة للسياح (في دلالة على أن زائري دبي من المقتدرين) والمقيمين (في دلالة على الدخل المرتفع المحقق في الإمارة).

وبعيداً عن الاقتصاد التقليدي، يبرز قطاع المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا الذي حقق نمواً بنسبة 4.4% وشكل 4.6% من الناتج المحلي بنسب وفرص واعدة تدل على التزام دبي تبني أحدث التقنيات وتعزيز اقتصاد المعرفة المزدهر. وحقق قطاع الخدمات المالية والتأمين نمواً بنسبة 2.7% فيما شكل 11.4% من حجم الاقتصاد.

أحد عشر قطاعاً كلها سجلت نمواً وتطوراً في العام الماضي، لتقدم الأرقام دليلاً على التنوع الاقتصادي القوي في دبي حيث تتكامل القطاعات وتتناغم لتشكل اقتصاداً صحياً تؤكد أرقامه تطوراً لافتاً وتقدماً ثابتاً بنسب نمو معتدلة تؤشر لاستدامة طويلة الأجل.