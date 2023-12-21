«الحوثي» شرير – فقط – حينما يهاجم إسرائيل!

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مرة أخرى تتعامل واشنطن مع توترات أمنية وعسكرية في منطقتنا برؤية مرتبكة غير موضوعية، غير فاهمة عن عمق جذور المشكلة.

قرار واشنطن بتشكيل تحالف عسكري دولي بحري من 10 دول في منطقة البحر الأحمر لردع هجمات الحوثيين التي تهدد سلاسل الإمداد والتجارة العالمية عبر البحر الأحمر.

الدول المشاركة في هذا التحالف البحري هي بريطانيا والبحرين وكندا وإيطاليا وهولندا والنرويج وأسبانيا وسيشل وفرنسا. ولوحظ أن كلاً من مصر والسعودية والإمارات لم تشارك في تشكيلة هذا التحالف.

في رأيي إن عدم المشاركة في هذا التحالف هو لحكم حكيم وشجاع يدافع على أن العرب عليهم أن يدافعوا عما هو لصالح المصلحة العليا العربية وليس لأي سبب يخدم أي مصالح أخرى.

تعالوا نناقش الأسباب الموضوعية لعدم المشاركة كما أتخيلها:

1 - تشكيل هذا التحالف لا يهتم بالدرجة الأولى بمسألة مرور ما بين 12 إلى 15 % من تجارة العالم أو لأن هذا البحر ينقل 40 % من تجارة الحاويات في العالم، ولكن لأنه أصبح معبراً لانطلاق الصواريخ البالستية التي يبعث بها الحوثي إلى الحدود البحرية الإسرائيلية وإلى القطع البحرية الخاصة بالتحالف التي تحمي إسرائيل وتعمل على اعتراض هذه الصواريخ.

2 - إن استمرار الحوثي في إجرامه الداخلي وأعماله الشريرة تجاه السعودية والإمارات وتهديده لأمن المنطقة يرجع بالدرجة الأولى للتدليل الخاطئ الذي أقدمت عليه إدارة بايدن في بدايتها حينما قررت رفع حركة الحوثي من قائمة الإرهاب في 16 فبراير 2021.

هذا القرار أدى إلى تخفيف أي ضغوط عن الحوثي.

هذا القرار الذي تم تبريره من أجل التمكن من تقديم مساعدات إنسانية وتجنب المجاعة خرقه الحوثي الذي ظل يستولي على المساعدات الإنسانية وأموال أي دعم دولي دون أي إجراء عقابي من واشنطن التي شهدت وتابعت ولم تفعل شيئاً.

ولا تنسى الذاكرة العربية قيام إدارة بايدن بسحب بطاريات الدفاع «باتريوت» من المنطقة، والتوقف عن تقديم خدمات بيانات الأقمار الصناعية العسكرية لقوات التحالف العربي تحت دعوى كاذبة وهي تجنب الاعتداء على المدنيين.

يتضح من كل ما سبق الآتي:

1 - إن الهم الأول لأي حماقة عسكرية أمريكية في المنطقة هو دعم إسرائيل وأمنها.

2 - إن هناك معايير مزدوجة لدى الإدارة الأمريكية في مسألة حقوق الإنسان وحماية المدنيين، لأننا لم نسمع عن إجراء رادع حتى الآن تجاه قتل 20 ألفاً من الفلسطينيين، أكثر من 68 % منهم من الأطفال والنساء والشيوخ المدنيين غير المحاربين، ولم نسمع عن تأييد أمريكي لقرارات مجلس الأمن الدولي للإيقاف الفوري لإطلاق النار في غزة، بل إن الفيتو الأمريكي هو الذي يعطل هذا القرار في كل مرة.

الثقة في أي نوايا أو قرارات أو وعود أو تحركات أمريكية تجاه المنطقة أصبحت اليوم لا تحظى بأي دعم من الحلفاء العرب التقليديين، الذين أصيبوا بأكبر خيبة أمل في العصر الحديث من سلوك إدارة بايدن تجاه المنطقة.

الرسالة الوحيدة التي وصلتنا من واشنطن حتى الآن هي أن مركز الاهتمام الأساسي والأولوية العظمى لبايدن اليوم في هذه المنطقة هي الحصول على الرضا الإسرائيلي!