«يناير» المقبل – نهاية القتل؟

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هل يمكن أن يتجرأ بايدن ويفرض سقفاً زمنياً نهائياً على بيبي نتنياهو لإنهاء العمليات العسكرية في قطاع غزة؟

هل يملك بايدن الرغبة في ذلك؟ وإذا كان يملك هذه الرغبة فهل لديه القدرة؟ وإذا قدر على ذلك فهل يستجيب نتنياهو – لا نقول للضغط – ولكن للرغبة الأمريكية؟

أسئلة جوهرية تأتي في وقت صعب وخطر ومكلف إنسانياً للشعب الفلسطيني وبدأ يصبح مكلفاً – داخلياً – لسمعة إدارة بايدن.

وعلى عهدة موقع «مونيتور» البريطاني وهو موقع مطلع وعلى اتصال بمصادر رفيعة على المستوى الأمني، جاء في تقرير يقول:

«إن إدارة بايدن حددت بداية العام المقبل لإنهاء إسرائيل عملياتها العسكرية»، وأضافت هذه المصادر للموقع أن واشنطن تعتقد أن إسرائيل تقترب من استنفاد أهداف العملية البرية الواسعة النطاق في غزة».

وعلى عهدة الموقع، قال مصدر دبلوماسي إسرائيلي إن «الفجوة بيننا وبين الأمريكيين تتراوح ما بين 3 أسابيع إلى شهر في المدى الزمني».

واختتم المصدر الإسرائيلي تصريحه: «لا شيء يمكن حله»!

والذي يختلف ما بين الإسرائيلي والأمريكي هو 3 أمور:

١ ـــ أن الإسرائيلي «نتنياهو» يدافع عن آخر فصل في مستقبله السياسي بينما يدافع الأمريكي «بايدن» عن حملته الانتخابية الرئاسية.

وكل من الرجلين، تدل استطلاعات الرأي في بلديهما، عن انخفاض حاد في رضاء الرأي العام عن أدائهما.

٢ ــ أن إسرائيل ضربت الحائط بكل شيء «حلفاء – رأي عام عالمي – قانون دولي – معايير إنسانية – اتفاقات سلام» بينما توجد شبكة أمريكية في المنطقة.

٣ ــ أن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل من أجل الإجهاز على القدرة العسكرية لـ«حماس» من أجل تهيئة الأجواء لتسوية سياسية تدير فيها قوى فلسطينية معتدلة شؤون غزة والضفة.

بالمقابل، هدف العملية الإسرائيلية يبدأ من إعادة الاحتلال ويمر بإقامة حزام أمني تديره إسرائيل وحدها، وقد يصل إلى تفريغ قطاع غزة من سكانه إلى رفح وإن قدرت يمكن أن تدفعهم نحو الحدود المصرية في سيناء.

فاتورة استمرار العمليات مكلفة للغاية للجميع والخوف أن يفلت تفاهم واشنطن – طهران لعدم توسيع نطاق الحرب.