يوم العزة والكرامة

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في يومهم نستحضر تاريخاً مشرقاً ونجدد عهد الوفاء لسيرتهم العطرة وعطائهم الزكي، فقد كانوا مثالاً مشرفاً لرجال الوطن، ولبوا النداء ونذروا أرواحهم في سبيل الدفاع عن ترابه، وصون الكرامة العربية، والوقوف إلى جانب الأشقاء في الشدائد، فرزقهم الله الشهادة.

الإمارات خصصت لشهدائها في ميادين الحق والواجب يوماً تستذكر من خلاله مسيرتهم العطرة وتضحياتهم الخالدة في سبيل الذود عن حمى الوطن وإعلاء راية الحق.

يوم الشهيد هو يوم الفخر والعزة والكرامة، فقد ضحى عشرات الشهداء بأرواحهم خدمة للوطن والأمة جمعاء، وستبقى ذكراهم باقية في قلوبنا بفضل ما قدموه من تضحيات قلّ نظيرها.

نقف اليوم إجلالاً وإكباراً لتضحياتهم، ونخلد ذكراهم ونحفظ أسماءهم لأنهم سطروا التاريخ على ميدان العز والكرامة وبذلوا الغالي والنفيس في سبيل الدفاع عن كرامة الوطن والحفاظ عليه، رحم الله شهداء الإمارات الأبرار الأخيار.. فلن ينساهم تاريخ الإمارات ما بقيت الحياة.. فشهداؤنا يمثلون فخراً وقدوة لجميع أبناء الوطن.