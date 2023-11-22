من يدير الآخر.. واشنطن أم تل أبيب؟

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من يدير الآخر؟ من صاحب الكلمة العليا في القرارات المصيرية، الإسرائيلي أم الأمريكي؟

هل يؤثر الأمريكي بالمطلق في قرار الإسرائيلي وهل يؤثر الإسرائيلي بالمطلق في قرار الأمريكي؟ أم أن التأثير بينهما تبادلي وجودي تفاعلي؟

كان المفكر السياسي الفذ نعوم تشومسكي يقول عن هذه العلاقة:

«يركز اليهود بمصالحهم على أهم مركز تفكير سياسي نقدي في الولايات المتحدة وهي كمبريدج وبوسطن ونيويورك وهي أكثر المناطق التي تمارس فيها السيطرة الأيديولوجية، والمسألة ليست أنهم يتحكمون في القرار ولكن لديهم القدرة على التأثير الفعال في الصورة الإعلامية».

وكنت أظن أن رأي تشومسكي هذا مدفوعاً بموقفه الأيديولوجي المعروف بمعاداة النظام الرأسمالي الأمريكي وموقفه الأخلاقي المضاد للسياسة الخارجية الأمريكية، رأيه المتشدد الصريح في عدم إنسانية السياسة الإسرائيلية القائمة على الاستعمار الاستيطاني. ولكن بالمتابعة المؤلمة لما حدث – فقط – الأسابيع الماضية منذ واقعة 7 أكتوبر، فإنه أصبح واضحاً بما لا يدع مجالاً للشك أو التشكيك 3 دروس أساسية:

الدرس الأول: أن الدعم الأمريكي لإسرائيل لا يعلى عليه ولا يؤثر فيه أي حسابات أخرى محلية أو إقليمية أو دولية، بمعنى أنه دعم غير مشروط، غير مقيد بمدى صحته الأخلاقية أو تأثيراته السياسية أو كلفته الاقتصادية، حتى لو تعارض ذلك مع المصلحة العليا الأمريكية؟!

الدرس الثاني أن الحزب الديمقراطي تحديداً هو القاعدة الأساسية لليهود الأمريكيين تاريخياً في الماضي والحاضر والمستقبل.

في عام 1930 تمكن اليهود مما عرف بـ«الصفعة الكبرى» عقب الأزمة الاقتصادية الكبرى عام 1929 أن يصبحوا القوة السياسية الأكثر تأثيراً في الحزب بسبب تأثيراتهم في المراكز القيادية في المصارف وسوق المال ووسائل الإعلام، ما شكل قاعدة تأثير نافذة في الحياة السياسية عبر تمويل وترويج الانتخابات الأمريكية بدءاً من اختيار، عمدة مدينة، حاكم ولاية، نائب في مجلس الشيوخ أو النواب حتى ترجيح وتمويل أي مرشح لرئاسة الجمهورية.

قوة اليهود في أمريكا ليست ديموغرافية فنسبتهم في التعداد العام لا تزيد على 4 % من السكان.

يتركزون في مدن صناعة القرار مثل نيويورك 2.5 مليون ولوس انجليس 720 ألفاً وفيلادلفيا 300 ألف، وشيكاغو 290 ألفاً وبوسطن 260 ألفاً.

وتقول الاستطلاعات الأخيرة الآن إن 57 % من عينة الاستطلاع من الرأي العام الأمريكي لا تؤيد ترشيح الرئيس جو بايدن لدورة ثانية، مما يجعل الحزب الديمقراطي الحاكم والرئيس بايدن تحت سطوة أكبر من تأثيرات الصوت اليهودي الأمريكي ومنظمة «الأيباك» ويجعل الرأي أكثر ضعفاً أمام جنون وهستيريا العمليات الوحشية الإسرائيلية في فلسطين والتي تضر بالسمعة الأمريكية في الشرق الأوسط وبمدى الثقة الأخلاقية فيها.