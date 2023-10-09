هل أكتوبر الأكثر تأثيراً في مسار العالم؟

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تتابع على العالم منذ عصوره القديمة فالوسطى فالحديثة فالمعاصرة أحداث بالآلاف أثرت وتؤثر على مسارات شعوبه ودوله، وأقاليمه ومناطقه، وأحياناً على مسار العالم كله. وبالطبع تتوزع هذه الأحداث على مدار الأيام، بصورة غير نمطية ولا منتظمة في مواعيد بعينها.

ومع هذا، فالفحص الأولي الإجمالي لشهور العام وما جرى فيها، يفضي إلى ملاحظة – فرضية ملفتة تستحق الإبراز والمزيد من التدقيق للتأكد من صحتها، وهي أن شهر أكتوبر، يعد من أكثر شهور العام شهادة لأحداث وتطورات كبرى سواء على صعيد بعض الأمم، أو على الصعيد العالمي.

ولن نفعل في هذا المقال سوى سرد لبعض هذه الأحداث والتطورات مرتبة بحسب وقوعها في أيام هذا الشهر منذ بدايته، وعبر سنوات وعقود وقرون طويلة، تاركين للقراء الكرام اختبار وفحص مدى صحة تلك الملاحظة – الفرضية.

- 1 أكتوبر 1949، تأسست جمهورية الصين الشعبية في احتفالية يميدان تيانان مين في بكين، الذي أصبح هو العيد الوطني لجمهورية الصين الشعبية.

- 2 أكتوبر1187 ، انتهاء حصار القدس باسترجاع المسلمين بقيادة صلاح الدين الأيوبي للمدينة بعد 88 عاماً من حكم الصليبيين لها.

- 3 أكتوبر1990 ، ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية تتحدان من جديد تحت اسم جمهورية ألمانيا الفيدرالية وذلك بعد أن انفصلتا عام 1945 بعد نهاية الحرب العالمية الثانية.

- 6 أكتوبر 1973، عبور الجيش المصري قناة السويس وأول انتصار عربي على إسرائيل، وفي نفس اليوم عام 1981 قتل قائد النصر الرئيس أنور السادات على يد مجموعة إرهابية تنسب نفسها للإسلام.

- 7 أكتوبر 2001، الولايات المتحدة تبدأ بشن عملية عسكرية على أفغانستان وذلك بسبب رفض حكومة طالبان تسليم أسامة بن لادن المتهم الأول في هجمات 11 سبتمبر.

- 12 أكتوبر680، نهاية معركة كربلاء بمقتل الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب وأهل بيته وأصحابه. وفي نفس اليوم عام 1492، اكتشاف كريستوفر كولومبوس لقارتي أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية لأول مرة.

- 18 أكتوبر 1801، الحملة الفرنسية على مصر بقيادة الجنرال جاك فرانسوا مينو تغادر الأراضي المصرية. وفي نفس اليوم عام 2011، إتمام عملية تبادل 477 أسيراً فلسطينياً بالسجون الإسرائيلية بالجندي المختطف جلعاد شاليط.

- 19 أكتوبر 1917، البريطانيون بقيادة الجنرال إدموند ألنبي يحتلون القدس. وفي نفس اليوم عام 1954، جمال عبد الناصر يوقع على اتفاقية الجلاء البريطاني عن مصر خلال 20 شهراً.

- 23 أكتوبر 1983، تفجير مقر القوات الفرنسية التابعة للقوات المتعددة الجنسيات جنوب لبنان مما أدى إلى مقتل 56 شخصاً، وهجوم انتحاري على ثكنات قوات مشاة البحرية الأمريكية في بيروت أسفر عن مقتل 231 أمريكياً.

- 24 أكتوبر 1917، قيام ثورة أكتوبر في روسيا والتي أدت إلى اعتلاء الشيوعيين سدة الحكم وبعدها تأسيس الاتحاد السوفيتي. وفي نفس اليوم عام 1956، توقيع بروتوكول سيفرز بين إنجلترا وفرنسا وإسرائيل والذي أسفر عن العدوان الثلاثي على مصر.

- 25 أكتوبر 1936، الزعيمان الإيطالي موسوليني والألماني هتلر ينشئان المحور الإيطالي - الألماني والذي انضمت إليه اليابان لاحقًا.

- 26 أكتوبر 1945، ظهور منظمة الأمم المتحدة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. وفي نفس اليوم عام 1954، تعرض الرئيس جمال عبد الناصر لمحاولة اغتيال من جماعة الإخوان في ميدان المنشية بالإسكندرية.وفي نفس اليوم عام 1994، توقيع معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية المعروفة باسم «اتفاقية وادي عربة».

- 28 أكتوبر 1973، بدأ سريان وقف إطلاق النار في فيتنام منهياً الحرب الطويلة فيها. وفي ذات اليوم عام 1985، ميخائيل غورباتشوف يتولى منصب السكرتير العام للحزب الشيوعي السوفيتي.

-29 أكتوبر 1923، إعلان قيام الجمهورية التركية على أنقاض الدولة العثمانية المنهارة.

- 31 أكتوبر 1517، مارتن لوثر يعلن وثيقته التي أسست للمذهب المسيحي البروتستانتي. ما سبق هو فقط نماذج لبعض الأحداث الكبرى التي وقعت في شهر أكتوبر عبر السنين، فهل الملاحظة – الفرضية صحيحة؟ الإجابة عندكم قرائنا الكرام.