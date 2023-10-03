الرؤساء التنفيذيون والتجارة الاجتماعية

ت + ت - الحجم الطبيعي

باتت التجارة الاجتماعية على نحو متسارع نهجاً شائعاً بين الشركات التي تبيع منتجاتها عبر الشبكة الدولية للمعلومات. وسيحتاج أي رئيس تنفيذي لشركة من هذه الشركات إلى معرفة المزيد من المعلومات عن التجارة الاجتماعية وعن آلية عملها.

إن منصات التجارة الاجتماعية ليست مجرد أماكن تتواصل الشركات عبرها مع عملائها المستهدفين كي تروج لمنتجاتها وخدماتها لديهم، وإنما باتت الوجهة المثالية التي تقصدها هذه الشركات كي تبيع هذه المنتجات والخدمات. وكل ما تحتاجه الشركة ويحتاجه رئيسها التنفيذي استراتيجية واضحة وملموسة على أرض الواقع لزيادة مبيعاته عبر الشبكة الدولية للمعلومات.

إذا لم تكن على دراية بالتجارة الاجتماعية، فقد تكون في حيرة من أمرك بشأن كيفية اختلافها عن التجارة الإلكترونية العادية. تتضمن التجارة الاجتماعية البيع مباشرة من أحد مواقع التواصل الاجتماعي بدلاً من متجرك الإلكتروني أو أحد التطبيقات. عندما يرغب أحد المليارات من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في شراء منتج تعرضه على وسائل التواصل الاجتماعي، فلا يتعين عليهم الذهاب إلى أي مكان آخر. ويمكنهم الضغط سريعاً على زر «اشتر الآن» (أو أي زر آخر مشابه) ومواصلة التمرير كالمعتاد.

عندما يجري التعامل مع التجارة الاجتماعية على نحو جيد، فإنها تصبح تجربة سهلة وخالية من الاحتكاك للمستهلك. إنه شعور أصلي وبديهي وآمن، فهو يتيح للمشترين عرض أحدث اكتشافاتهم على الفور من خلال مشاركة مشترياتهم الأخيرة مع متابعيهم. ونتيجة لذلك، يمكن لعلامتك التجارية توسيع نطاق وصولها بشكل عضوي بفضل تدفق المحتوى الإيجابي الذي ينشئه المستخدمون. وفي الوقت نفسه، قد تقتطع علامتك التجارية جزءاً من كعكة التجارة الاجتماعية العالمية، والتي تقدّر قيمتها الإجمالية بنحو 53 مليار دولار.

ولأن التجارة الاجتماعية هي وسيلة مختلفة لجلب العناصر الخاصة بك إلى الجمهور، فهي تستحق مبادراتها وحملاتها. قم بتنفيذ بعض هذه الاستراتيجيات لقيادة جهود التجارة الاجتماعية لفريقك كرئيس تنفيذي أو كبير مسؤولي التسويق.

يجب على الرؤساء التنفيذيين والإدارة العليا رفيعة المستوى التفكير في تنفيذ استراتيجية التجارة الاجتماعية لأعمالهم. يمكن للتجارة الاجتماعية أن تساعد الرؤساء التنفيذيين على تحسين رضا العملاء، وزيادة الولاء للعلامة التجارية، وتعزيز المبيعات، وخفض التكاليف، واكتساب رؤى قيمة حول سلوك العملاء.