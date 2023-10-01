المشكلة ليست في القطة الصينية

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لا تملك وأنت تتابع ما تقوله «قوى الحرية والتغيير» عن حل المعضلة السودانية إلا أن تذكر حكاية القطة في الحكمة الصينية الشهيرة.

أما قوى الحرية والتغيير في الخرطوم فتوصف بأنها كانت الحاضنة السياسية لحكومة الدكتور عبدالله حمدوك، رئيس وزراء السودان السابق، الذي كان على وشك وضع بلاده على طريق التنمية لولا أن الدهر قد أبى، على حد وصف شاعر النيل حافظ إبراهيم، فشاعر النيل كان يصف الرجل يبذل ما في وسعه من جهد ولا يصادفه التوفيق، فيقول: صح منه العزم ولكن الدهر أبى.

وتوصف قوى الحرية والتغيير أيضاً بأنها كانت تمثل المكون السياسي السوداني، في مقابل مكون عسكري كان يمثله الجيش هناك ومعه قوات الدعم السريع، وقد كان ذلك قبل أن يفترقا وتقوم بينهما الحرب التي اشتعلت في 15 أبريل، والتي لا تزال مشتعلة تأكل كل ما تجده في طريقها.

وأما القطة في الحكمة الصينية فهي تتلخص في قول الصينيين بأن لونها ليس مهماً؛ لأن المهم أن تكون قادرة على اصطياد الفئران.

وما يجمع بين القطة وقوى الحرية والتغيير أن المتحدث باسمها ذكر أن منبر جدة هو الخيار الأفضل لحل الأزمة في السودان.

وليس سراً أن المملكة العربية السعودية استضافت طرفي الحرب في مدينة جدة مرات عدة، وأنها أجلستهما على مائدة واحدة لعلهما يصلان إلى اتفاق يوقف هذا النزيف في ثروات البلد، وفي مقدراته، وفي حاضره، بل وفي مستقبله أيضاً.

وفي مرات كان طرف من الطرفين ينسحب، وكان يعود إلى المائدة في مرات أخرى، لكن الثابت حتى اللحظة أن العزم قد صح من جدة، ومن المملكة قبل جدة، لكن الدهر أبى في الآخر، ولا دليل على ذلك إلا أن الحرب لا تزال تدوس السودان وتدمره، ولا تزال قوى الحرية والتغيير تتحدث عن منبر جدة وتقول ما تقوله.

ولم يكن منبر جدة وحيداً في هذا الطريق، لأن إلى جواره قام منبر القاهرة عندما دعت مصر دول الجوار السوداني السبع إلى لقاء في قاهرة المعز، وعندما التقت الدول السبع في 13 يوليو أطلقت مبادرة لوقف الحرب، ولكن حال منبر القاهرة لم يكن بأفضل من حال منبر جدة في الموضوع، فلقد صح منها العزم هي الأخرى، لكن الدهر أبى.

وليس الدهر طبعاً هو المسؤول عن عدم قدرة المنبرين على تحقيق اختراق يوقف الحرب، فالمسؤول يظل هناك في السودان على الأرض.

غاية القول أن الحديث عن أن منبر جدة هو الأفضل، لن يحل المعضلة، ولو ظلت قوى الحرية والتغيير تقول هذا الكلام للسنة المقبلة، وإنما الحل هو في قدرة الطرفين المتحاربين على الاستجابة لما يطرحه منبر جدة أو منبر القاهرة أو أي منبر سواهما.

منبر جدة قادر على حقن دماء السودانيين التي تسيل كل يوم، وكذلك منبر الجوار في القاهرة، ولكن السؤال هو عما إذا كانت النية لوقف الحرب لدى طرفيها صادقة.