انطلاقة جديدة

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نقف من جديد على أعتاب مرحلة تطور جديدة لمؤسسة دبي للإعلام ضمن مظلة قيادة شابة وطموحة، تسعى للإسهام في تحقيق ريادة التطوير والارتقاء بالعمل الإعلامي.

يوم أمس أعلنت المؤسسة على هامش منتدى الإعلام العربي في دورته الحالية خطتها الاستراتيجية المستقبلية وتفاصيل هويتها الجديدة والتي تشمل قنواتها وإذاعاتها وصحفها الورقية والرقمية لتعلن عن البدء بمرحلة ملهمة في مسيرة التطور والتقدم.

التجديد والتغيير أساس لنجاح الحياة، فالتطور سريع جداً والتقدم لا يأتي من دون اجتهاد ورغبة في تغيير الواقع وتحقيق النجاح، والسير في اتجاه التطوير الشامل والذي يتطلب التكاتف والعمل بروح الفريق الواحد من أجل الوصول إلى مخرجات تعزز ريادة المؤسسة.

جميع من يعمل في القطاع الإعلامي يدرك أهمية المرحلة، فهي لا تتطلب التأخير أو التردد في تحديد ورسم الخطوط العريضة والتحرك نحو المستقبل، اليوم ليس الأمس، والقادم هو التغيير بلا شك، والرهان في هذا الوقت على القيادات الشابة، فهي من ستقود دفة التطوير وما دامت الإمكانات متوافرة ومتاحة والطموح كبير فلا وقت للانتظار وتضييع الفرص فدبي تحتاج من الجميع المزيد من العطاء.