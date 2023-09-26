الإعلام والذكاء الاصطناعي

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في عام ألفين وواحد، انطلق منتدى الإعلام العربي في دورته الأولى من إمارة دبي، تلك المدينة الحاضنة للإبداع والتميز والنجاح، وقد حقق خلال أكثر من عقدين من الزمن سمعة وشهرة ونجاحاً لافتاً على مستوى المنطقة العربية، ليصبح اليوم أحد أهم الأحداث في روزنامة الفعاليات الإعلامية العربية.

قيادات وكوادر إعلامية عربية، تحرص سنوياً على المشاركة في فعاليات هذا المنتدى الإعلامي، إيماناً منها بأهمية مخرجات الموضوعات التي تناقش في أروقته.

تحول جذري كبير مرّ به قطاع الإعلام خلال الأعوام الماضية، وما زال مشوار التطور يمر بمرحلة انتقالية سريعة، فنحن أمام تحولات جذرية جديدة، سيشهدها الإعلام قريباً، خصوصاً مع عالم الذكاء الاصطناعي، لذلك، لا بد على المؤسسات الإعلامية المهنية أن تتماشى مع ذلك التطور سريعاً، لكيلا تكون متخلفة عن الركب، ومتراجعة عن التطور، وفي ظل هذه التحديات، تنطلق اليوم فعاليات منتدى الإعلام العربي، الذي ينظمه نادي دبي للصحافة، على مدى يومين، وتتخلله جلسات وأجندة شاملة، تعكس طموحات المجتمع الإعلامي العربي لمستقبل القطاع في المنطقة.

الجميع يؤمن بأن خلف كل نجاح فريق عمل عظيم، وبالنظر إلى منتدى الإعلام العربي، لا بد أن نذكر فرق العمل التي قادت مسيرة نجاح الحدث منذ انطلاقته حتى يومنا هذا، قامات إعلامية وطنية رصينة، غيورة على وطنها، متفانية في عملها، حريصة على التميز والريادة، وتحقيق التوازن بين الإدارة الصلبة والقوة الناعمة، نُكِنّ لتلك القيادات الإعلامية الناجحة كل الاحترام والمودة.