فرحة الوطن بعودة البطل سلطان

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لحظات تاريخية مهيبة ممزوجة بالفخر والاعتزاز عاشتها بلادي الحبيبة بمعية العرب والعالم احتفاءً بعودة رائد الفضاء البطل سلطان النيادي، وذلك بعد أن أتم بنجاح أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب «طموح زايد 2»، التي رسخت اسم دولة الإمارات إقليمياً وعالمياً في قطاع الفضاء، كأول رائد فضاء عربي يخوض مهمة السير في الفضاء خارج محطة الفضاء الدولية، حيث أصبح الرائد سلطان النيادي قدوة ونموذجاً مشرفاً وملهماً للشباب الإماراتي والعربي، وعزز هذا النجاح ريادة دولة الإمارات عالمياً في قطاع الفضاء؛ إذ أصبحت الدولة العاشرة عالمياً في مهمات السير في الفضاء خارج المحطة الدولية، وأصبحت مهمة سلطان النيادي التاريخية على متن محطة الفضاء الدولية نموذجاً ملهماً لجيل المستقبل من العلماء ورواد الفضاء؛حيث يرتكز برنامج الإمارات الوطني للفضاء على رؤية القيادة الرشيدة السباقة في استشراف المستقبل من خلال الدعم الكبير الذي توليه لتطوير قطاع الفضاء في فترة زمنية قياسية مقارنة بدول متقدمة أخرى.

نهنئ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على هذا الإنجاز التاريخي، الذي يعد محطة جديدة ضمن مسيرة استئناف الحضارة، ويضاف إلى سلسلة إنجازات الدولة الاستثنائية وجهودها المستمرة في دعم البحث العلمي واستكشاف الفضاء.