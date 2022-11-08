الاستراتيجيات الحكومية: مدخل استباقي لصناعة المستقبل

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تعد الاستراتيجيات الحكومية توجهات تستهدف ضبط استجابة مؤسسات الإدارة العامة للمتغيرات والمستجدات البيئية، إذ تمكنها من تحديد مسارات عملها في القطاعات المختلفة، بما يساعدها على تحقيق انتقال آمن ومدروس نحو المستقبل. هذه الاستراتيجيات تشمل مجالات عدة من العمل الحكومي، وبالتالي يمكن توظيفها لتحديد اتجاهات حركة المؤسسات، إلى جانب تحقيق مستوى عالٍ من التناغم والانسجام بين تشكيلات الحكومة المتعددة.

وتأسيساً على أهمية الاستراتيجيات، حرصت دولة الإمارات العربية المتحدة على طرح العديد من الاستراتيجيات الحكومية التي أسهمت وما زالت تسهم في دعم مسيرة التطوير الحكومي بأبعاده المختلفة. ومن بين تلك الاستراتيجيات، استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية، واستراتيجية الإمارات لاستشراف المستقبل، واستراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، واستراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية، والاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة، والاستراتيجية الوطنية للابتكار المتقدم، واستراتيجية القوة الناعمة، واستراتيجية الإمارات للطاقة، والاستراتيجية الوطنية للفضاء، وغيرها.

وسنناقش استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية «2021-2025»، والمتعلقة بالتعاملات الحكومية التي تعتمد على التواصل والتفاعل المباشر بين الجهات الحكومية والأفراد.

وتلتزم حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بتحقيق الريادة العالمية في تقديم الخدمات الحكومية بالاعتماد على مبدئين رئيسيين، هما: «التركيز على المتعامل، الكفاءة الحكومية»، ولتحقيق ذلك تم إطلاق وعد حكومة دولة الإمارات لخدمات المستقبل في 2020، والذي يوضح المبادئ الرئيسة لتصميم وتقديم الخدمات الحكومية، وهي: «الإنسان أولاً، الأولوية للخدمات الرقمية، قنوات خدمة موحدة ومتنوعة ومتناسقة، تجربة سلسة واستباقية، طلب المعلومة مرة واحدة، بيانات آمنة وتضمن الخصوصية، صوت المتعامل، خدمات ذات قيمة مميزة».

وفيما يرتبط بالتوجهات الاستراتيجية لخدمات المستقبل في حكومة دولة الإمارات، فقد تم تحديد 5 توجهات رئيسة تشكل ملامح خدمات المستقبل، وهي: التركيز على بناء الثقة والشراكة بين الحكومة والمجتمع، تمكين المتعاملين للحصول على الخدمة بشكل مترابط وسلس، تقديم خدمات تعزز من جودة الحياة ورفاهية المجتمع، تقديم خدمات شخصية، استباقية، بديهية، وافتراضية، ضمان حوكمة الخدمات عن طريق تصميم السياسات والتشريعات الاستباقية.

وأما إطار عمل استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية، فيعتمد على رؤية واضحة، تتمثل بأفضل حكومة في العالم لتقديم الخدمات، بما يحقق الأولويات الاستراتيجية لدولة الإمارات، وهي: تعزيز جودة حياة المتعاملين ورفاهية المجتمع، تعزيز الثقة بين الحكومة والمجتمع، تعزيز الاستدامة في الخدمات الحكومية، تعزيز تنافسية الدولة.

وبشأن تطلعات دولة الإمارات حتى عام 2025، فإن الحكومة تتبنى نهجاً متوازناً نحو تطوير منظومة خدمات حكومية متكاملة ومرنة لتكون الأفضل على مستوى العالم من خلال تحقيق المستهدفات التالية: رقمنة الخدمات وأتمتتها، خدمات شخصية واستباقية، تطوير القدرات الحكومية، الشراكة مع المجتمع، تحسين فعالية وكفاءة الخدمات.

وبنـاءً على دراسـة التأثيـر المتوقـع من تطبيق التصور الجديد لمنظومة الخدمات الحكومية فـي الدولة علـى المدى القريب والمتوسـط، من المتوقـع وجـود تأثيـر مباشـر علـى حيـاة النـاس عـن طريـق زيـادة الناتـج المحلي بنسـبة 8 % والتي تأتي نتيجة زيادة الشـراكة بيـن الحكومة والقطاع الخاص. مما يعني زيـادة فـرص العمـل والاستثمار، وكذلـك هنـاك تأثيـر مباشـر علـى الحكومـة بمـا يشـمل توفيـر 300 مليـون يوم عمـل سـنوياً، ومليار وثيقـة سـنوياً؛ بمـا يعني تحسـين كفـاءة الخدمات الحكومية بنسـبة 90 %.

ختاماً.. نود القول إن مقال اليوم يتضمن لمحات عن استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية، تم الاعتماد في صياغته بشكل أساسي على ملف خاص بالاستراتيجية، صادر عن برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة في عام 2021. لذلك على من يود الاستزادة، مراجعة الملف المذكور، والاطلاع على كثير من التفصيلات الأخرى المهمة المتعلقة بهذه الاستراتيجية المميزة في مجال العمل الحكومي.