المرأة الإماراتية ملهمة نساء العالم

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تعيش المرأة الإماراتية اليوم أزهى عصورها، فبفضل دعم القيادة الرشيدة لها وصلت إلى أعلى درجات التمكين وتبوأت أرفع المناصب حيث قدمت لها الدولة كافة الإمكانيات والسبل الكفيلة لضمان حضورها ونجاحها وتميزها في مختلف قطاعات الدولة وتعزيز مشاركتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والقانونية.

تحتفي الإمارات هذا العام بيوم المرأة الإماراتية تحت شعار «واقع ملهم ومستقبل مستدام» الذي اُعتمد بتوجيه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات) ورائدة العمل النسائي في الدولة وصاحبة الأيادي البيضاء إذ تولي سموها اهتماماً خاصاً لدعم المرأة الإماراتية من خلال تعزيز دورها الفاعل في نهضة الوطن حيث قدمت للمرأة كافة مقومات التمكين لتصبح شريكاً فاعلاً في منظومة التنمية.

ورسخ المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، نهج ورؤية ملهمة في أولوية بناء المواطن دون تمييز بين الرجل والمرأة عبر مقولته الخالدة «إن الدولة تعطي الأولوية في الاهتمام ببناء الإنسان ورعاية المواطن في كل مكان من الدولة، وأن المواطن هو الثروة الحقيقية على هذه الأرض وهو أغلى إمكانات هذا البلد»، وهذه الكلمات الذهبية أطلقت إمكانات المرأة الإماراتية وفتحت أمامها آفاقاً واسعة للمساهمة في بناء الوطن.

وفي التشريع الإماراتي حرص المشرع على مراعاة خصوصية وضع المرأة عبر سَن تشريعات توفر لها الدعم والحماية في مختلف مجالات الحياة، إذ ساوى الدستور الإماراتي بين المرأة والرجل في الحقوق والحريات إلى جانب قانون الأحوال الشخصية الذي تناول بين طياته النصوص المنظمة لحقوق والتزامات المرأة في إطار الأسرة وغيرها من القوانين.

وحققت المرأة الإماراتية المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2021 الصادر عن البنك الدولي وحصلت فيه على درجة كاملة 100 نقطة في خمسة محاور هي حرية التنقل والعمل والأجور وريادة الأعمال والمعاش التقاعدي وهذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا رؤية القيادة الرشيدة القائمة على تمكين المرأة في كافة المجالات إلى جانب الريادة العالمية في مجال تحقيق التوازن بين الجنسين والذي يعتبر تتويجاً لجهود ورؤية القيادة الرشيدة لتعزيز الدور الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للمرأة.

والإنجازات التي حققتها المرأة الإماراتية وسام فخر واعتزاز وتعد ترجمة عملية لرؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب الله ثراه، والتي رسخها المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، وتعمقت في فكر ونهج صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،.

نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى أم الإمارات التي قدمت للمرأة الإماراتية دعماً لا حدود له وإلى كل امرأة إماراتية أصبحت نموذجاً ملهماً يحتذى به لكافة نساء العالم.