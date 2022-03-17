صناعة المستقبل

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نجح «إكسبو» في تعزيز المشاركة الفعلية للأطفال في دعم التنمية المستدامة مع زيارة 2.7 مليون طفل هذا الحدث العالمي، حيث تم إشراك أجيال المستقبل في نشر أهداف «إكسبو 2020 دبي» التي ترمي لتوفير حياة أفضل للجميع، إذ فتح أمامهم آفاقاً واسعة لإطلاق قدراتهم وصقل مواهبهم واستثمار أوقاتهم وفق برامج وأنشطة ثقافية متنوعة في شتى مجالات الثقافة والفنون والتكنولوجيا التي تراعي متطلبات الطفولة والناشئة، سيما وأن الابتكارات والأفكار الجديدة التي تنبثق عن الحدث ستسهم في صياغة ملامح مستقبلهم وتلهمهم للعمل على ترجمتها على أرض الواقع.

الأطفال هم المستقبل، وهم من سيرثون الكوكب، لذلك فإن إكسبو عمل من خلال فعاليات متنوعة على تنشئة جيل مهيأ على المستوى الفكري والإبداعي لمواكبة مجتمعنا الذي يتنامى ويتقدم بشكل متسارع، إذ إن النشاطات التي واكبت الحدث على التفكير بشكل خلّاق في أهداف التنمية المستدامة، واستلهام حلول مستدامة للبيئة، بالإضافة إلى التفكير في التأثير الذي يمكن أن يسهم في حماية كوكب الأرض، لذلك فإن الإرث الذي يبنيه إكسبو دبي سيكون لهم وسيعملون على الانطلاق منه وتحقيق طموحاتهم.

وأثبتت القصص التي أبدعتها مخيلة الصغار أن أبناءنا لديهم الرؤية والإرادة لتغيير عالمنا نحو الأفضل إذا ما تم توفير بيئة محفزة فلا يمكن أن نحمل الأطفال مسؤولية المستقبل وحدهم فهم الأمل ولكي يكونوا كذلك علينا تحمل مسؤولياتنا تجاههم بإخلاص وإتقان من خلال اكتشاف مواهبهم ومكامن قوتهم لرعايتها لذلك تحرص الإمارات على كشف المواهـب الواعـدة ورعايتها وصقلها وتنميتها وقد هيأت مناخ اجتماعي وثقافي هادف يُنمي روح الإبداع والتميز والابتكار التي تمكنهم من السير بخطوات ثابتة نحو مستقبل أفضل، وجمع إكسبو دبي بين الطفولة والاستدامة لتنشئة الجيل الجديد على حب الطبيعة وحمايتها والحرص على مواردها.