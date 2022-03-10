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حصول «إكسبو 2020 دبي» على تكريم المعيار الدولي والأوروبي للمساواة بين الجنسين يمثل شهادة تقدير عالمية للإمارات على دورها الفاعل في تمكين المرأة، ويُعدّ أيضاً برهاناً جديداً على نجاح «إكسبو 2020 دبي» في إيجاد الأطر والمقومات الداعمة للمرأة وتوفير المناخ الذي يحفزها على مضاعفة العطاء في شتى الميادين، حيث تم تسخير كافة الجهود للوصول إلى واقع أفضل للمرأة في العالم.

الإمارات تمكنت من التواجد ضمن مصاف أولى دول العالم في ملف تمكين المرأة بتطبيقها لأفضل الممارسات العالمية، وباتت اليوم مثالاً رائداً لدعم وتمكين المرأة، ليس في المنطقة فحسب بل على مستوى العالم، إذ حققت قفزات متتالية في تقارير التنافسية العالمية باحتلال المركز الأول عالمياً في 29 مؤشراً خاصاً بتمكين المرأة والتوازن بين الجنسين بعد تنفيذ العديد من المبادرات المبتكرة وتفعيل قرارات عكست مدى قدرتها على بناء مستقبل أفضل للمرأة إذ إن روح التوازن بين الجنسين متأصلة في الأسس التي بُنيت عليها الدولة.

حرصت فعاليات جناح المرأة في إكسبو على تبادل الرؤى والخبرات مع الدول والمنظمات العالمية صاحبة الخبرات المميزة في سياسات التوازن بين الجنسين ضمن جهودها الرامية إلى تطوير دورها الحيوي في المجتمع، ولا شك أن نجاح إكسبو 2020 دبي في تحويل المناقشات حول المرأة إلى شراكات فعالة يمهد الطريق للمعارض المقبلة لتنفيذ خطط ملموسة واستراتيجيات عملية لتعزيز دور المرأة الحيوي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية حول العالم.

وغني عن القول إن مفتاح الازدهار الناجح لأي دولة يكمن في مشاركة المرأة الكاملة والفعالة في صنع القرار، حيث إن تعزيز التوازن بين الجنسين سيمثل قوة دفع مؤثرة في إحداث مزيد من التقدم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.