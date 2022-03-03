الرياضة وبناء عالم أفضل

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يمثل «إكسبو 2020 دبي» فرصة فريدة لإلهام تحرّك عالمي من أجل التنمية على نطاق العالم بضمان مستقبل أفضل للبشرية، حيث تم تطوير جميع مناحي الحياة ومنها في الرياضة، بتسخيرها لأغراض التنمية المستدامة، حيث كشفت فعاليات هذا الحدث العالمي عن برنامج رياضي حافل، شهد مشاركة لألمع نجوم الرياضة العالمية شاركوا خبرتهم مع الجيل الجديد والزوار وقدموا نصائحهم للجمهور بشأن كيفية الحفاظ على جسم وعقل صحيين، وتشجيعهم على المثابرة للتفوق، كما تم تنظيم تظاهرات رياضية كبرى في الجري والدراجات وكرة القدم لاستغلال القدرة الفريدة للرياضة على الجمع بين الأفراد والمجتمعات والدول.

وكرّس أمس اليوم الرياضي الوطني الذي شهد مشاركة كل فئات المجتمع تحت شعار «الإمارات تجمعنا»، القوة الإيجابية الهائلة التي تتسم بها الرياضة، حيث دعم أهداف «إكسبو»، الرامية إلى ترك بصمة دائمة في درب التقدم البشري، وبناء مستقبل أفضل، وغرس قيم التغيير الإيجابي. حيث تم الاعتراف بالمساهمة المتعاظمة التي تضطلع بها الرياضة في تحقيق التنمية والسلام بالنظر إلى دورها في تشجيع التسامح والاحترام.

وقد أدركت العديد من الدول والمنظمات اليوم الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه الرياضة في بناء عالم أفضل للجميع وإدراج الرياضة والنشاط البدني والصحة النفسية في خطط التعافي من الجائحة، وفي قلب استراتيجياتها للتنمية المستدامة، إذ لم يغب الأثر المهم للرياضة عن أجندة الأمم المتحدةُ لسنة 2030، حيث وصفتها بأنها عامل تمكين في التنمية، واعترفت بمساهمتها الكبيرة في تعزيز التسامح والسلام.

ولا شك أن الرياضة استعادت دورها الرئيسي ليس فقط في حياة الأفراد، ولكن أيضاً في تنمية الاقتصاد وتحقيق التقدم في أي بلد، فهي يمكن أن تكون محركاً حاسماً لتحسين جودة الحياة، حيث إنها لا تؤثر على اللياقة البدنية تأثيراً مباشراً فحسب، بل تغرس أيضاً لدى الجميع خيارات أساليب حياة صحية.