ت + ت - الحجم الطبيعي

تثبت الإمارات يوماً بعد آخر دورها القيادي نحو مستقبل أفضل للعالم من خلال نجاحها بإقامة نسخة تاريخية من إكسبو 2020 دبي بأعلى مراتب الابتكار، حيث تقدم من خلال الأسابيع المتخصصة أفكاراً خلاقة في مجالات التنقل والاستدامة، والتنمية الاقتصادية، تشكل منعطفاً تاريخياً وإرثاً متجدداً، يؤسس لبناء عالم أكثر قوة ومتانة وعدلاً ومساواة وصحة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

يمثل إكسبو دبي منارة للتفاؤل العالمي، ولنمو عالمي مسؤول ومستدام، حيث يقدم للعالم تجربة مُبهرة وملهمة، تحقق تطلعات المنطقة، وتُعبّر عن هُويتها، وتُبرز قدراتها وطاقاتها أمام العالم وقد رسم هذا المعرض الطريق لقرارات تصب في صالح تمكين الإنسان، والمحافظة على كوكب الأرض، إذ نجحت الدولة في تحويل الاستشراف إلى ثقافة عمل في معظم أجنحة الدول المشاركة تحتفي بالتغيير وتبتكر للمستقبل، كما أنه يعد فرصة لرصد مسارات جديدة يمكن من خلالها توثيق الشراكة بين الدول في شتى القطاعات المستقبلية. مما يترك أثراً وبصمة واضحة في حياة الشعوب والأمم، ولا يقتصر هذا الإرث على تشييد بنية تحتية ومنشآت جديدة وحل القضايا الملحة في العالم بل يشمل أيضاً تغيير أنماط التفكير بالتوجه نحو الحلول الخضراء والاستدامة والابتعاد عن النمط التقليدي والحرص على العمل المشترك.

هذا الحدث العالمي سيُشكّل فرصة مميزة لدول العالم للاستفادة من خبرة الإمارات في تحويل التحديات إلى فرص ومشاركة خبرتها في تنظيم المعارض المقبلة، ولا شك أن إعلان اليابان استفادة أوساكا 2025 من أفكار إكسبو 2020 دبي جاء ليؤكد الإرث الزاخر لهذا الحدث العالمي، حيث إنه بأفضل الممارسات نستطيع فعلياً أن نتغلب على التحديات العالمية، وأن نلهم العالم بتبني نهج جديد قائم على التغيير الإيجابي.