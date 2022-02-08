سياحة مستدامة

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يشكل إكسبو 2020 دبي فرصة فريدة مـن نوعها لتسـليط الضـوء على مدى قـدرة السـياحة على تحقيق التنمية المستدامة، حيث تم حشد‭ ‬الجهود‭ ‬المحلية‭ ‬والعالمية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ضمان‭ ‬مستقبل‭ ‬أفضل‭ ‬لقطاع‭ ‬السياحة‭ ‬والسفر‭ ‬حول‭ ‬العالم‭.‬

والجميع يعلم أن السياحة لا يمكنها أن تنمو بكامل قدراتها وإمكاناتها، إلا إذا تضافرت الجهود بين جميع الأطراف والقطاعات ذات الصلة، لذلك فقد انطلقت عملية مراجعة شاملة للسياسة التقليدية للقطاع، بجعل السياحة البيئية ركيزة أساسية للتنمية السياحية المستدامة بدعم كوكب الأرض والبشرية، من خلال تحسين وتفعيل دور السياحة في التغيير المناخي والتركيز على التكنولوجيا والبنية التحتية الخضراء.‬

وغني عن القول أن تنمية قطاع السياحة في العالم لم تعد اختياراً، وإنما باتت ضرورة ملحة تمليها متطلبات التعافي الاقتصادي، حيث كشفت دراسات عن عيوب واضحة في نماذج السياحة التقليدية في عصر الجائحة، والاعتراف بأن السياحة والبيئة مترابطتان وأنه حان الوقت للاستخدام الأمثل للموارد البيئية التي تشكل عنصراً رئيسياً في تنمية السياحة المستدامة.

وركزت الفعاليات التي شهدها إكسبو على ضرورة التعاون الدولي البناء بين دول العالم، بما يساعد على تحقيق الأهداف المنشودة لتعزيز صناعة السياحة، إذ إن الأزمات من شأنها أن تجعل العالم أقوى في مواجهة تحديات المستقبل بالحرص على تفعيل الابتكار والاستثمار في السياحة المستدامة والانتقال نحو اقتصادٍ أقلّ إنتاجاً للكربون في المستقبل.

ولا شك أن العالم كله اليوم شاهد على هذه الانطلاقة الجديدة، حيث نجح إكسبو في وضع آليات جديدة ومبادرات ومشاريع ومقترحات تدعم القطاع السياحي على الساحة العالمية وتصب في تعزيز السياحة المستدامة، بما يسمح للسياحة بإعادة الانطلاق بشكلٍ آمن، وتسريع عملية الانتعاش واستدامتها للأجيال القادمة.