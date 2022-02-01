منصة حاضنة للابتكار

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تواصل دبي ترسيخ سمعتها على مستوى العالم بوصفها محوراً عالمياً للابتكار، إذ خلق إكسبو 2020 دبي بيئة ابتكارية من أجل زيادة الوعي بدور الإبداع في حل المشكلات والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتنمية المستدامة لتكون معياراً عالمياً في المستقبل.

إكسبو دبي يعد منصة عالمية متفردة للعقول المبدعة، إذ يحرص من خلال الأسابيع المتخصصة على مناقشة الاتجاهات والحلول الجديدة التي تضمن مستقبلاً أكثر إبداعاً واستدامة، وهو ما أسهم في رسم خريطة طريق تمكن البشرية من مواجهة التحديات العالمية المشتركة، وتحويلها إلى فرص مبتكرة واستثنائية لعالم أفضل.

الإمارات تمتلك كل المقومات التي تدعم استدامة النمو الاقتصادي، وذلك في ظل ما تتمتع به من مزايا وإمكانات اقتصادية جاذبة للأعمال، وتحرص من خلال إكسبو على إسهام فعال في تحقيق حلول مستدامة للمشكلات المشتركة لكي يستعيد العالم جزءاً من حيويته بالدفع بعجلة التحرك الإيجابي والتعاون الأساسي بين شعوب العالم، والذي يجسد شعار إكسبو 2020 دبي وغايته المتمثلة بـ«تواصل العقول وصنع المستقبل».

ولا شك في أن الطريق إلى التكامل الاقتصادي والتعاون بين الأمم والشعوب وتحقيق المصالح المشتركة في المجالات كافة لا يزال طويلاً، ولكن سيكون أقصر إذا ما تم تجسيد فعلي لشعار إكسبو، إذ إن عالمنا اليوم يتغير بسرعة غير مسبوقة، ويصاحب ذلك التغير العديد من الفرص التي تفتح الآفاق والتي تستدعي حشد الأفكار المبدعة التي ترسخت تجلياتها وأينعت نضرة وثماراً طوال الـ4 أشهر الماضية في انتظار مفاجآت جديدة في الشهرين الباقيين.

دبي ستظل دائماً الراعية للإبداع في شتى صوره، إذ نجحت في صوغ مفهوم جديد لريادة الأعمال الإبداعية في العالم، والالتزام بتهيئة البيئة النموذجية للابتكار ممهدة بذلك الطريق نحو المزيد من فرص النمو الهائلة لدول العالم وبناء مستقبل شامل ومتعافٍ ومستدام بعدما رسمت صورة ذهنية متميزة لدى العالم، من خلال العمل الجاد لأجل عالم تسوده قيم المحبة والإخاء.