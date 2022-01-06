الموروث الأصيل والحداثة

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عند اقترابك من الجناح الياباني في معرض إكسبو 2020، سيلفت انتباهك شعار الجناح، الذي يحمل عنوان: «ترسيخ التواصل واستكشاف الضوء والظل والماء والرياح»، ومن خلال هذا الشعار، تُبرِز اليابان موروثها الأصيل، موصولاً بقالب التطور والحداثة.

يقوم الجناح على مفهوم المشاركة والعمل والانسجام، ويتضمن تجربة عالية من التقنية، تعتمد على مواد المياه والرياح والضوء، وتمّ تركيب هذه المواد بطريقة تمنح الزوار فرصةَ التعرُّف إلى أصول الضيافة اليابانية، أو ما يعرف بمفهوم «أوموتيناشي»، وفرصة اكتشاف ثقافة اليابانيين، وما مازجها من فنِّهم الأصيل، والتكنولوجيا المعاصرة.

يُبرِز هذا الجناح مفهومين استراتيجيين، أولهما العلاقة الراسخة وروابطها الثقافية بين اليابان ومنطقة الشرق الأوسط. وثانيهما الاستدامة التي تبدو من خلال مزج الطراز المعماري الياباني، بعناصر فنّية من أنماط الأرابيسك والكوميكو، على واجهة المبنى، بأشكال ثلاثية الأبعاد، استُلهِمت من تكوينات «الأوريغامي الياباني»، تلك التي ترمز إلى احترام الآخرين، عبر الفن الياباني، واستخدَم الجناح في تصميمه آليّةَ تكييف طبيعية لهواء مبانيه، تمّ استلهامها من التقنيات التقليدية اليابانية والعربية، في إطار تعزيز ثقافة الاستدامة العالمية.

يمتد جناح اليابان في معرض إكسبو 2020، على مساحة خمسة آلاف متر مربع، وبلغت تكلفة إنشائه خمسين مليون دولار، ويسعى لجذب 2.5 مليون زائر، خلال مدّة المعرض.

وبشكل عام، فإنّ فكرة الجناح، قد ركّزت على الترحيب بالزوار بالطريقة اليابانية، في إطار غنّي بمواد التراث القائم على الإبداع المعماري، وقد تكوَّن الجناح من ستة أقسام متناسقة، ففي القسم الأول والثاني، تُعرَض طبيعةُ اليابان وثقافتها، بينما يعرض الثالث، تقدّم المجتمع الياباني في الأرض والفضاء، أما القسم الرابع، فيقدم فكرةً عن البرنامج العالمي لليابان، ويُعَدّ الخامسُ أبرز ما في هذه أقسام الجناح، إذ يعمل على عرض الأفكار والتطلعات، ويروِّج القسم السادس في الجناح الياباني، لمعرض إكسبو المقبل في أوساكا.