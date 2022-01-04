إكسبو.. زخم تاريخي

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تستمر أعداد زيارات إكسبو 2020 دبي في الارتفاع، بصورة ملحوظة، إذ وصلت إلى أكثر من 8 ملايين زيارة، ما يؤكد ثقة العالم في الدولة، التي نجحت في توفير بيئة آمنة للمجتمع المحلي والزوار، وذلك من خلال تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة، حيث تتسم الجهود المبذولة منذ بداية جائحة «كورونا» كوفيد 19 بالجدية في التعاطي والشفافية والوضوح في إعلان مستجدات الأوضاع، إذ أثمرت هذه الجهود في الإقبال الواسع على الفعاليات خلال رأس السنة وفق إجراءات احترازية ومسؤولية اجتماعية.

إشادات عدد من المسؤولين الدوليين بالتنظيم الرائع لإكسبو دبي رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بسبب الجائحة، كشفت عن مدى الحاجة الماسة إلى أن نكون مستعدين بشكل أفضل، وقد أثبتت الإمارات بجدارة نجاحها في إدارة الأزمات بكل اقتدار، من خلال التخطيط المبكر، وتعاون الشركاء، وفعالية النظام الصحي، حيث تحتل الريادة في اللقاحات، ما يؤكد حرص الدولة التام على تأمين حماية صحية، لضمان الأمان الصحي للجميع.

الإمارات لم تقم بحماية صحة ورفاهية مواطني الدولة والمقيمين على أرضها بشكل فعّال فحسب، بل تجاوزت أيضاً إلى منح الثقة للعالم في القدرة على تجاوز الآثار الاقتصادية للأزمة، حيث أعطى الأمان الصحي في إكسبو دبي درساً للعالم بقدرة أي دولة على تنظيم فعاليات كبرى، إذا ما نجحت في تحقيق التوازن الدقيق بين الإجراءات الصحية والانفتاح الاقتصادي.

ولا شك أن إكسبو 2020 دبي سيواصل الزخم التاريخي، بعدما نجح هذا الحدث العالمي خلال ما يقارب 3 أشهر، في تحويل التحديات إلى فرص واعدة، بفضل الرؤية الاستشرافية والعزيمة القوية، حيث إن الإمارات قلب العالم المفعم بالأمل والطمأنينة، إذ نجحت في رسم ملامح مستقبل يركز على الاستدامة والصحة والسلامة للجميع، مع وضع مقاربات مستقبلية للآفاق الاقتصادية والتنموية، بما يؤسس لنتائج إيجابية تكون إرثاً للأجيال المقبلة.