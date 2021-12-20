حلول مدروسة

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لا شك أن الملفات المطروحة على إكسبو 2020 دبي من تمكين المرأة، تعزيز التعليم واللغة العربية، مواجهة التغير المناخي، مكافحة الفقر، هو إسهام بالغ الأهمية للإمارات من حيث إن الدولة حريصة على رسم خارطة طريق تمكن البشرية من مواجهة التحديات العالمية المشتركة وتحويلها إلى فرص مبتكرة، حيث إن الدولة حريصة على تشكيل حقبة قوية ومتوازنة في كل المجالات الخدمية التي تتعلق بخدمة البشر حول العالم.

المعرض يصاحبه نشاط ثقافي وفكري واقتصادي متميز بمساهمة كوكبة من العلماء في كل المجالات في العالم بغية تمازج الكلمة المطبوعة مع الكلمة المسموعة لتحقيق رسالة إكسبو 2020 دبي وأهدافها، والتي تجمع بين العلم والمعرفة وصولاً إلى نقلة نوعية نحو تحقيق مستقبل مشرق للبشرية، فهذا الحدث العالمي جاء ليؤكد نهج الدولة في رعاية الإبداع والفكر والأدب والفنون وتعزيز تفاعلها الإيجابي المشهود له بالكفاءة والرصانة والمصداقية في نشر القيم والمفاهيم الدولية المعززة لروح الانسجام والتفاعل الحضاري.

إكسبو منصة عالمية بارزة وواحة تستوعب الجميع من مختلف الجنسيات والثقافات ما يعزز التبادل الثقافي وإثراء المعارف فيما يتصل بحاضر ومستقبل العلاقات بين الحضارة العربية والحضارات الأخرى، بما يساهم في إعداد قادة المستقبل وتحفيزهم على التميز والإبداع، وقد تم تخصيص أسبوع كامل للغة العربية وعقد أول قمة للغة العربية في رحاب إكسبو، تحت شعار «حوار المجتمعات وتواصل الحضارات»، ببحث حلولٍ مدروسة للمحافظة على مكانتها في هذا المحيط المعلوماتيّ واسع الانتشار، حيث حملت الدولة على عاتقها مهمة قيادة الجهود من أجل المحافظة على اللغة والهوية العربية، والنهوض الحقيقي بها على مختلف المستويات، باعتبار أن اللغة العربية هي قلب الهوية الوطنية، ودرعها وحلقة الوصل التي تربط الماضي بالحاضر بالمستقبل.

ومن شأن إكسبو أن يواجه التحديات التي تواجه لغتنا العربية بخلق إجماع على استخدام التكنولوجيا بطريقة جيدة ومناسبة في تطوير استعمال اللغة العربية.