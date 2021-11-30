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لا شك في أن إعلان منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، الثاني من ديسمبر، يوماً عالمياً للمستقبل، في مناسبة يحتفي بها العالم بالتزامن مع عيد الاتحاد الخمسين، وتأتي مع فعاليات إكسبو 2020 دبي الذي يحمل شعار رحلة «تواصل العقول وصنع المستقبل» شهادة عالمية جديدة بجدارة الإمارات بتوجيه دفة التطوير في العالم وبمقام دعوة للعالم للاقتداء بسياسة الإمارات وتركيز اهتمامها على المستقبل.

مسيرة الدولة حافلة بالدروس والعبر المفيدة للعالم في الحاضر والمستقبل وفيها خلاصات ترتقي إلى مستوى تطلعات العالم في بناء مستقبل مشرق إذ راكمت الإنجازات ووضعتها في مسار صاعد وصولاً إلى بناء النموذج الإماراتي المتألق والمتمكن والذي حقق أعلى درجات التميز، ويسعى إكسبو دبي إلى ابتكار نموذج مختلف للشراكة يركز على أن صناعة المستقبل مهمة مشتركة يسهم الجميع في تحقيقها، بالحرص على معرفة شاملة للاحتياجات الحقيقية للعالم بهدف تحديد الاتجاهات المستقبلية لصناعة فرص تدعم التنمية في المجتمعات الإنسانية، وقد فتح هذا الحدث التاريخي نافذة على المستقبل لإقرار أسس التفاهم بين الشعوب في مختلف ربوع العالم على اختلاف أفكارهم وتنوع ثقافاتهم بتمكين تبادل الخبرات وتحديد الإجراءات اللازمة لمعالجة الفجوات ووضع تصور مشترك لأفضل الممارسات لتنسيق السياسات بين الدول بما يؤدي إلى مرحلة تنموية جديدة يتكامل فيها الجميع من أجل بناء مستقبل للأجيال القادمة تكون ركيزته الأساسية التعاون.

وغني عن القول أن صناعة المستقبل ستكون ممكنة إذا ما تم امتلاك أدوات المعرفة والتكنولوجيا الحديثة والابتكار، ولذلك فالإمارات تركز في توجهاتها على تمكين وتطويررأس المال البشري والاستثمار في المهارات والمواهب والعقول وتمكين الشباب إلى جانب تحقيق التفوق التكنولوجي والرقمي، كما أنها تعمل على نشر مفاهيم الإيجابية وثقافة الأمل في الساحة العالمية، وهي دائماً صاحبة الإسهام الأكثر تأثيراً في إقامة وتفعيل حوار عالمي لمصلحة البشرية، ما يضمن بناء أسس قوية للفرص المستقبلية.