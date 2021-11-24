إكسبو ومستقبل الأرض

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من دواعي الفخر أن يكون معرض إكسبو 2020 دبي المقام على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة المعرض الأضخم والأكثر نجاحاً في العالم.

وتحت شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل» عرضت دبي للبشرية الكثيرَ عن مستقبل الأرض، بداية من محطة مترو إكسبو 2020 التي تتميز بتصميم يشبه جناحَ الطائرة، لنقل الركاب إلى مدخل المعرض العالمي، لتكون المحطة المستقبلية على طريق دبي الجديد، وتشغيل جناح الاستدامة المصمم على شكل قرصٍ بالطاقة الشمسية كليَّةً.

إضافةً إلى وجود أشجار إلكترونية يحتوي كلٌّ منها على مئة وعشرين من الألواح الشمسية، التي تعمل بشكل دوار، وقادرة على تتبع أشعة الشمس المباشرة من الشروق إلى الغروب، وتقدم قاعات الابتكار ومختبراته انطباعاً مدهشاً، إضافةً إلى ساحة الوصل التي تبدأ منها رحلة المعرفة الممتعة للكبار والصغار، وتعرض من خلالها أبرز المعالم التي طورها معرض إكسبو 2020 دبي.

ومن جانب آخر، فإن أبرز الإنجازات التي سبقت الافتتاح توليد خمسين في المئة من الطاقة التي يحتاجها المعرض في الموقع نفسه، ومن مصادر قابلة للاستدامة والتجدد، وبطريقة لا ينتج عنها أي انبعاثات كربونية.

وفي المعرض يجد عشاق التكنولوجيا أنفسهم على موعد مع مشاهدة المركبات ذاتية القيادة، والروبوتات المتنوعة، والواقع المعزز، واستكشافات الفضاء، أما الانطلاق من قاعة الوصل إلى بقية الأجنحة فيشبه تجوالاً بين مئة واثنتين وتسعين دولة، والتعرف إلى الثقافات والفنون وأحدث الاختراعات والابتكارات في شتى المجالات.

ومن الأمثلة التي يعرضها إكسبو 2020 دبي، تشكيلُ جناح الهند على ارتفاع أربعة طوابق من 600 كتلة فريدة قادرة على الحركة، ما يتيح النظر إلى الهند من دبي وهي في حالة حركة مستمرة. ومن الأمثلة أيضاً ما يقدمه الجناح الإسباني من عربة فائقة السرعة، أما الجناح السويدي فبات اسمه «الغابة بالعة الكربون»، بعد تصميم الهيكل الخشبي لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.