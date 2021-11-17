إكسبو إلهام تكنولوجي

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قبل مئة عام من اليوم كانت أغلب التقنيات التي ننعم بها اليوم ضرباً من الخيال ويصعب تصديق أنها ستكون متوافرة بهذا الشكل الكبير والمتنوع ولكن الأمر الذي أصبح واضحاً هو سرعة التقدم التكنولوجي في عصرنا الحالي، فلم نعد نفكر ونتساءل ماذا ستكون التقنية في المستقبل بل أصبحنا نقرأ بشكل شبه يومي عن الابتكارات والاختراعات الجديدة وتطور التقنيات المستخدمة للأفضل، ولأن التقدم التكنولوجي أحد أبرز العناصر والمقومات التي تدل على التمدن والازدهار الاقتصادي تميزت دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال بكونها دولة تشجع على الابتكار وتوفر كل السبل والوسائل لجعل التقنيات المتقدمة متوافرة ومستخدمة في جميع القطاعات على الدوام.

ومن جانب آخر أثبت معرض إكسبو 2020 دبي لجميع الزائرين مدى نجاح وفاعلية التقنية الذكية والبيانات الضخمة والتقدم التكنولوجي العالمي الذي أسهم في خلق ما تسمى المدن الذكية التي غيرت نمط الحياة وجعلت حياة البشر أكثر سهولة ومتعة وأمناً وإنتاجية ومن الممتع حقاً زيارة المعرض للاطلاع على التجارب والابتكارات التي تعرضها الأجنحة المشاركة في هذا المجال، إذ إن كل من يزور معرض إكسبو يحظى بتجربة واقعية من خلال التعرف من قرب إلى الابتكارات التي ترسم لنا معالم المدن الذكية وكيفية عملها وقدرتها على أن تجعل من حياتنا أكثر تطوراً وديناميكية وتوفر كل ما يحتاجه السكان مهما كان عددهم وطبيعة عملهم مع تسهيل ما قد يواجه البشر من تحديات.

فعلى سبيل المثال يعرض جناح جمهورية الصين الشعبية أحدث إنجازات الصين في مجال استكشاف الفضاء وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي وآخر ما توصلت له التقنيات الحديثة في مجال السفر الذكي وتقنيات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي، كما يعرض جناح جمهورية الهند مجموعة متميزة من العروض الخاصة بعلم الفضاء واليوغا كما يستعرض قوة الهند في القطاعات العالمية وأهمها قطاع الطاقة المتجددة وعلم المعلومات والإلكترونيات.