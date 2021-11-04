إكسبو رحلة للمعرفة

يبقى التطور التكنولوجي أكثر ما يشغل الجميع، فبالتكنولوجيا أصبحت حياتنا أسهل وأكثر متعة، ولأننا في فضول دائم عن ما تنتجه الصناعات الذكية والتطور التكنولوجي بلا شك أنصحكم بزيارة جناح جمهورية ألمانيا الاتحادية، حيث يصطحب هذا الجناح الزائر برحلة عملية بين المعرفة والاستدامة، كما أن تصميم الجناح يحاكي الحرم الجامعي، ويوفر بأقسامه المتنوعة تجربة تجمع بين أسلوب العرض المتميز والبنيان المعماري المدهش في إطار تجربة قصصية تجذب الزوار، فعند زيارتك للجناح الألماني يرافقك في رحلتك نظام المساعد الذكي ليقدم لك تجربة فريدة وتفاعلية تتناسب مع اختياراتك، كما تضم قاعات الاستقبال في الجناح الرئيسي مئة وخمسة وخمسين ألف كرة تسلط كل واحدة منها الضوء على أحد رواد الاستدامة في ألمانيا، كما يضم الجناح الألماني مختبرات متنوعة منها مختبرات الطاقة ومدينة المستقبل والتنوع البيولوجي.

ومن أكثر الأجنحة الملهمة في «إكسبو 2020 دبي» الجناح الفرنسي، حيث يشكل علامة معمارية فارقة، لاسيما أنه يوفر رؤية بانورامية شاملة لموقع الحدث، كما يضم الجناح الفرنسي ألفين وخمسمئة متر مربع من الألواح الشمسية الضوئية تم تركيبها على الواجهة والسطح لإضاءة المبنى، حيث يعتبر الضوء مصدراً للإلهام والمعرفة والإبداع، كما أن الزائر لجناح فرنسا سيكتشف رؤية الدولة لمدن المستقبل، ويتعرف على مشروعات ومجالات تساهم في تطور المدن، من تصميم وسيلة النقل الجماعية التالية إلى تقديم حلول متقدمة، والوصول إلى المناطق النائية.

أما الجناح البلجيكي فيستعرض الفنون العمرانية المذهلة والإبداعات الهندسية المبتكرة كما يعرض الجناح أحدث التقنيات والمنتجات والمواد البلجيكية الصديقة للبيئة، ويقع الجناح في قلب منطقة التنقل في إكسبو ويستعرض أحدث الابتكارات التقنية في بلجيكا ضمن بيئة تفاعلية تجمع بين الأشخاص والمنتجات والأفكار، حيث سيتمكن الزوار من التعرف على بلجيكا في المستقبل، وكيف سيكون هذا البلد عام 2050.