إكسبو تجربة تعليمية

زيارتك لمعرض إكسبو دبي، تمنحك تجربة تعليمية جديدة، لا سيما إن كنت من طلاب المدارس والجامعات، وذلك لما يتميز به المعرض من تنوع البرامج التعليمية الملهمة، التي يتيحها للشباب بُناة المستقبل، وهي برامج منظمة وفق جداول زمنية محددة، وأبرزها ما يأتي:

* برامج الاستدامة: كوكب الأرض هو الموطن الذي يحتضننا جميعاً، ولذا، نقدر أنّ العمل الجماعي ضروري من أجل البقاء والاستدامة، وفي معرض إكسبو، يجتمع بعض قادة العالم، للتشارك في الأفكار، وفي أفضل الممارسات لحماية البيئة، وإيجاد الحلول التي تدعم الاستدام.

* برامج الابتكار والتقنية: يهدف هذا البرنامج إلى فهم كيفية تأثير التحوّل الرقمي في الحياة العصرية، وطرق العيش في المدن، والعمليات الحكومية، وتحديد المهارات اللازمة للحفاظ على التنافسية، وصناعة المستقبل، ودراسة التقنيات المبتكرة، وتغييرها لطريقة عملنا.

* برامج ريادة الأعمال: يعد معرض إكسبو بيئةً خصبة لتمكين الشركات وروّاد الأعمال من العمل معاً، لإحداث تغيير إيجابي في العالم، وعرض طرق ريادة الأعمال وكيفية نجاحها.

* برامج الهندسة والبناء: يهدف إلى تعريف الزائر والطالب لمعرض إكسبو، بالطرق الجديدة للمهندسين في البناء المستدام، وتجريب ما أحدثته وسائل التقنية من تغييرات جذرية في قطاعي الهندسة والبناء، وفهم كيفية اجتماع مشاريع الهندسة والبناء، مع الجهات المعنية والمقاولين ومصادر المواد الخام في العالم، في مكان واحد. ويحظى الطالب والزائر للمعرض، بفرص ثمينة لاكتشاف الثورة الهائلة في مجال هندسة البناء، بالتقنيات الرقمية، والوسائل المستدامة.

* برنامج الفنون والعمارة والتصميم: يجمع إكسبو 2020، عدداً كبيراً من الروّاد والمبدعين العالميين، من الفنانين، والمعماريين، والمصممين، وهذا ما يوفر للطلاب والزائرين، فرصة رؤية أعمالهم الإبداعية المعاصرة، لأنّ إكسبو دبي غدَا يجسّد في الواقع وجهةً عالمية المستوى، تُلهِمُك وتدهشك عبر هذه التجربة الفريدة.