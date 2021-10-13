على منابع الخير يشرع «إكسبو 2020 دبي» أبوابه، يفتحها أمام الجميع وأولئك الذين يحملون بين أيديهم مبادرات جديدة، يهدفون من خلالها إلى خير البشرية، ومساعدة الآخرين بأعمال قد تبدو في نظر البعض صغيرة، ولكنها في الواقع أعمال لها وزن ثقيل، قادرة على تغيير حياة الآخرين نحو الأفضل. تلك المبادرات تتلمس تفاصيلها في «إكسبو 2020 دبي» الذي يأخذنا في رحلة نستكشف فيها آراء ورؤى متعددة، بعضها له علاقة بالبيئة وأخرى بالثقافة وثالثة بالأعمال والاقتصاد، وغيرها الكثير.

عن «إكسبو 2020 دبي» لم يغب الشباب، فقد حضروا بكل أناقتهم وألقهم ونور أفكارهم، إحدى تلك المبادرات تتمثل في تطبيق «وي لوغ» الذكي، صاحبته شابة يابانية تدعى «يوريكو أودا»، يساهم في «كسر الحواجز في المدينة» أمام أصحاب الهمم، خاصة مستخدمو الكراسي المتحركة، تمكنهم من خلاله التخطيط لرحلاتهم داخل المدينة، يعتمدون في ذلك على ما يقدمه لهم أبناء «المجتمع الافتراضي» من معلومات موثوقة.

«يوريكو أودا» لم تكن الوحيدة التي أطلت بهذه المبادرة، فهناك الكورية كواكتس التي ابتكرت تطبيق «غوبوهان» الذي يتيح الحوار بين سائقي «سيارة الأجرة الصامتة» أو ما يعرف في كوريا باسم «كواكتس تاكسي» وركابهم، بحيث يمكنهم ذلك من الاتفاق على الوجهات والأسعار، كما يتيح ذات التطبيق لمن يعانون من مشكلات في السمع الحصول على فرص عمل تتناسب مع إمكانياتهم.

تلك التطبيقات، ما هي إلا جزء يسير من مبادرات الشباب التي يعرضها الحدث ضمن جناح «مبدعون في الخير من إكسبو لايف»، الذي يوفر لك تجربة تفاعلية تمكنك من استكشاف تأثير الابتكار في المجتمع، وفي أحضانه يوفر لك فرصة الالتقاء مع أشخاص أدركوا جيداً كيف يستخدمون مهاراتهم في صناعة الخير وإحداث التغيير الإيجابي في المجتمع الإنساني.