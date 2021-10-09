نجحت الإمارات في رسم صورة متميزة لدى العالم، من خلال صناعة السلام والاستقرار والعمل الجاد لأجل عالم تسوده قيم المحبة والإخاء، وتكريس دورها الحضاري والتاريخي، وتعزيز تفاعلها الإيجابي المشهود له بالكفاءة والرصانة والمصداقية.

كما أضافت تجربتها في مواجهة جائحة «كورونا»، مفاهيم مبتكرة في إدارة الأزمات، وقدمت للعالم نموذجاً متفرداً في تعاملها مع تداعيات الموقف صحياً، واجتماعياً، واقتصادياً، إذ كانت المساهمة الإماراتية جزءاً ميسراً في استرداد العالم أنفاسه الطبيعية، وتواصل اليوم من خلال «إكسبو 2020 دبي» العمل جنباً إلى جنب مع الأسرة الدولية في كل القضايا التي تهم الإنسان والبيئة والتنمية والأمن والاقتصاد والسلام.

الإمارات حريصة على تعزيز الصورة الإيجابية التي تتمتع بها بين دول العالم، ونشر رسالتها السامية وقيمها الحضارية النبيلة التي تحض على التعاون والتسامح والتضامن أساساً لتحقيق الاستقرار والتنمية، فالدولة جزءٌ من هذا العالم المترابط، وهي حريصة على حضورها الفاعل في المحافل الدولية والعربية والإسلامية، وتأسيس توجهات إيجابية تستهدف ترسيخ التعايش والتسامح بين الشعوب.

الدولة على درايةٍ تامة، بأن الطريقَ إلى التنمية المستدامة في العالم ما زال طويلاً، وأن تحقيقَ الالتزاماتِ مرهونٌ بقدرة العالم على مواجهة التحديات وصنع الفرص، ولذلك فقد حرصت على استضافة أفضل الخبراء في «إكسبو 2020 دبي» لطرح حلول مبتكرة للقضايا التي تؤرق البشرية كاستدامة الطاقة واستدامة المياه واستدامة التنمية الاقتصادية وتداعيات الجائحة، إذ إن تواصل العقول من شأنه صنع مستقبل مشرق للبشرية، ولكن بشرط ترسيخ المفهومِ الحقيقيِ للشراكة والمصير المشترك بين سائرِ الشعوب والمجتمعات، وتوجيه جهود التعافي نحو مسار أكثر استدامة وشمولاً للجميع للوصول إلى ما تتطلعُ إليه البشرية من استقرار ووئام وازدهار.