إكسبو تجربة فريدة

العالم الذي نعيش فيه اليوم عالمٌ ديناميكي ومتغير بسرعة فائقة، يبرز ذلك فيما يلاحظه الجميع من ظهور حِرفٍ ومِهن جديدة، وزوال حِرف ومهن كانت سائدة، ولذا نصحو كل صباح على اختراع جديد، أو نمط مختلف، في عدد كبير من المجالات، وغدَا التغيير والتأقلم مع كلّ ما هو جديد روتين حياة، لا سيما إذا كنت تعيش في دولةٍ تسابق السحاب في العلوّ، وأصبح التعليم في تطور دائم، يتأقلم مع المتغيرات، ولم يعد شيئاً يحدث خلال فترة معينة من حياة الفرد، وإنما أصبح عمليةً مستمرة طوال الحياة.

فللتعليم قوة هائلة في تشكيل تفكيرالرؤساء والعلماء والسياسيين وعامة الشعب، والرقي بهم، ونظراً لما للتعليم من قيمة عظيمة لدى صانع القرار في دولة الإمارات العربية المتحدة، غدت الأنظار والعقول تتجه اليوم نحو مدينة متفردة بكل ما هو جميل ومتقدم في إمارة دبي.

وتحت شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل» وهو شعار معرض إكسبو المقام على أراضيها، تأتي الشعوب من كل أنحاء العالم للتواصل هنا، وتسمو لأنْ تصنع مستقبلاً مشرقاً في قلب دبي النابض، ولهذا نشهد الاهتمام البالغ الذي أولاه منظمو معرض إكسبو للتعليم والمتعلمين، من خلال تقديم تجربة تعليمية وثقافية فريدة، لجميع الطلبة في الدولة، إذ سيحظى الطلبة بتجربة تعليمية مميزة في معرض إكسبو، مع أكثر من 190 دولة، تعرض أفضلَ ما لديها في موقع واحد مذهل.

وسيتواصل الطلبة مع خبراء من شتّى الدول، ليكتشفوا مسارات فرصٍ وظيفية مختلفة، وسيدركون أنّنا بروح التعاون يمكننا أن نبتكر حلولاً لمستقبل أكثر إشراقاً، من خلال برامجَ تعليميةٍ متنوعة، تتمحور حول مواضيع عدة أبرزها: التركيز على تعلم مهارات علمية وعملية جديدة، والحصول على خبرات تطبيقية جاذبة، وإتاحة فرص التواصل بين الطلبة وذوي الخبرات المختلفة، ومع طلبة آخرين من دول العالم، وإقامة رحلات وجولات ثقافية، مليئة بالمعلومات المفيدة في جوٍّ من الترفيه والسعادة.