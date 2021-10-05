إكسبو معجزة دبي

الاستعداد المبكر والتنظيم الرائع والتخطيط السليم والإستثنائي سمات تتسم بها كل الأحداث والفعاليات التي تنظمها دبي. افتتاح مبهر لـ«إكسبو 2020 دبي» حمل في طياته كعادة دبي الطموح والأمل. رسائل إيجابية بثتها الإمارة عبر حفل مبهر خطف الأنظار وهو ما كان متوقعاً من دبي حيث للريادة مكان.

بداية قوية ومميزة تدعو إلى مزيد من الإنجازات الحصرية التي ستحقق تباعاً بإذن الله تعالى خلال الـ 6 أشهر القادمة، وهذه البداية المشجعة أداة هامة لجذب المزيد من الزوار إلى دبي للاستمتاع الحي والفني بفعاليات وأنشطة الأجنحة المختلفة المشاركة؛ بل أداة تحفيزية من دبي لبناء شراكات دولية تعزز من الأهداف.

تميز حفل الافتتاح المثير بالإبداع والابتكار والإثارة والذي يبشر بمزيد من الإبهار والتميز والإلهام الإنساني. في دبي تأتي المفاجآت المثيرة التي تجعل الإنسان في حيرة من أمره؛ وهذا ما ميز حفل الافتتاح الرسمي لإكسبو من خلال الفرح والسعادة والبهجة التي ارتسمت على العالم. وكرس حفل الافتتاح قيم ومبادىء مجتمع الإمارات الأصيل المبني على أهمية التنوع الثقافي والحضاري في بناء مجتمعات مسالمة ومتسامحة تدعو إلى بث روح الأمل والتفاؤل. كما تميز الحفل المبهر بالدمج ما بين العلوم والتكنولوجيا لتأكيد الدور الكبير للتكنولوجيا في تسهيل وتسريع وتيرة العمل تحقيقاً لتطلعات المستقبل. وواقعية «إكسبو 2020» تؤكد قدرة الإنسان على الإنجاز وسط أعنف الأزمات إذا توفرت مقومات النجاح كروح القيادة والرؤية الواضحة وعزيمة الشباب والعمل كفريق عمل متجانس. تعلمنا من الافتتاح بأن القادم أجمل وأعظم ومختلف في إمارات الخير والسعادة حيث الإرادة والتحدي والعزيمة والخطط الطموحة.

وتحت مظلة قبة الوصل؛ اجتمع العالم بإخاء وود في رؤية مستقبلية مليئة بالخير للبشرية. من دبي يجتمع العالم من خلال شراكات تكرس جهود الإنسان كمحور تنمية ونماء وازدهار وتطور. التقى العالم في دبي في أمسية سيذكرها التاريخ وسيظل هذا اليوم ذكرى عطرة في كتب التاريخ حيث التقت 192 دولة بكل حب ووئام وتعايش وتناغم إنساني لنؤكد للعالم بأننا وطن السلام والتسامح. نرحب بالعالم من الإمارات العربية المتحدة ومن مدينة النور و اللامستحيل دبي؛ والله ولي التوفيق.