الإمارات.. الخروج من الذات نحو الآخر

المؤكد أن استضافة دبي لمعرض «إكسبو 2020 دبي»، ليست فقط عنواناً لخمسين عاماً مضت من تاريخ دولة الإمارات، بل هي فعالية ترسم «صورة ناصعة» لنصف قرن مقبل من الطموحات والأحلام، فتواصل العقول وصنع المستقبل، بدأ مع الرؤية الاستراتيجية التي قامت عليها الدولة منذ اليوم الأول لتأسيسها، على يد المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، «فالسمو السياسي» الذي تحلى به الشيخ زايد والشيخ راشد، وإخوانهما حكام الإمارات، شكل أنصع صور «الخروج من الذات نحو الآخر»، وهو ما يمثل قمة تواصل العقول.

وفي هذا السياق، تبقى دولة الإمارات، أوضح نموذج في الخليج والشرق الأوسط والعالم كله، على القدرة في التواصل مع الآخر، وصناعة مستقبل مشترك، لا يفرق بين إنسان وآخر، بسبب اللون أو الدين أو العرق، لهذا يعيش على أرض الإمارات مواطنو أكثر من 200 دولة وجنسية، وفدوا إلى الدولة للعمل والعيش، أو التعليم والسياحة، وينعمون بالحياة الكريمة والاحترام، بعد أن قدمت القيادة الإماراتية الرشيدة كل الضمانات لكل مقيم على أرض الإمارات، كما ضمنت قوانين الدولة، الحقوق كافة، للجميع، دون تحيز. وفي مقابل ذلك، أصبح المواطن الإماراتي مرحباً به في كل دول العالم، بل تتسابق الأمم على بناء الشراكات مع أبناء الإمارات.

لهذا، بالذات، أصبح «جواز السفر» الإماراتي، من أقوى جوازات السفر في العالم، والأول عربياً، حيث يمكن للمواطن الإماراتي دخول نحو 175 دولة حول العالم دون أي تأشيرة، وهو دليل كامل على التواصل، والقيم المشتركة بين شعب الإمارات والعالم. ولهذا، أيضاً، فإن العالم حاضر بقوة في معرض «إكسبو 2020 دبي»، ومن جديد يتلامس مع الأيادي الإماراتية الممدودة بالخير والسلام لجميع البشرية.