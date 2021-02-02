سياسات إدارة بايدن تجاه آسيا

عمل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب خلال السنوات الأربع الماضية التي قضاها في البيت الأبيض على إيلاء اهتمام خاص بمنطقة آسيا/‏ الباسفيكي من منطلق أنها ذات أهمية بالغة للمصالح الاستراتيجية لبلاده.

وكان من ملامح هذه السياسة، العداء للصين بتشكيل تحالف رباعي من الولايات المتحدة والهند واليابان وأستراليا، علاوة على تحييد الخطر الذي تمثله كوريا الشمالية على الدولتين الحليفتين في شمال شرق آسيا، وهما اليابان وكوريا الجنوبية، من خلال قمتين عقدهما ترامب مع نظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون في سنغافورة وفيتنام ولم تؤديا إلى النتائج المنشودة.

ويبدو أن الإدارة الديمقراطية الجديدة بقيادة الرئيس الجديد جو بايدن، الذي أعلن أن واشنطن عائدة لقيادة العالم، عازمة هي الأخرى على الاهتمام بهذه المنطقة الحيوية لكن بصورة مختلفة ووفق توجهات مغايرة.

ولعل من دلائل اهتمام إدارة بايدن بمنطقة آسيا/‏ الباسفيكي قيامها بتشكيل هيئة متخصصة من كبار عقول السياسة الخارجية، للإشراف على شؤون المحيطين الهندي والهاديء في مجلس الأمن القومي، ناهيك عن اختيار بايدن أحد كبار الخبراء المخضرمين، من ذوي الدراية الواسعة بأمور هذه المنطقة لتولي ما أطلق عليه منصب «قيصر آسيا»، وهو كورت كامبل الخبير في الشؤون الآسيوية ومساعد وزير الخارجية الأسبق لشؤون شرق آسيا في عهد أوباما.

والذي ستكون مهمته هي التنسيق بين الوكالات المتعددة، بما فيها وزارتا الخارجية والدفاع ومجلس الأمن القومي، لجهة تغطية المصالح الاستراتيجية الأمريكية في المحيطين الهاديء والهندي وجزء من اليابسة الأوروبية الآسيوية. وقد لقي تعيين كامبل ترحيباً فورياً من وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب، ووزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي.

وبطبيعة الحال، لن يكون كامبل وحده في مهمته العسيرة المتمثلة في إعادة ترتيب الأوراق التي بعثرتها إدارة ترامب بتوجهات تصعيدية. إذ سيكون إلى جانبه زملاء مخضرمون من إدارة أوباما ونجوم جدد صاعدون على رأسهم إيلي راتنر نائب مستشار مجلس الأمن القومي السابق، وراش دوشي مدير مبادرة الاستراتيجية الصينية في معهد بروكينغز، ولورا روزنبرغر مساعدة وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، علاوة على وزير الخارجية الجديد أنتوني بلينكين وزميليه وزير الدفاع الجديد لويد أوستن ومستشار الأمن القومي الجديد جيك سوليفان.

وبحسب التصريحات التي صدرت عن بايدن، سواء خلال السباق للفوز بالبيت الأبيض أو بعده، وتصريحات وزير خارجيته المعين، فإنه من المستبعد أن يتخلى بايدن عن سياسات سلفه الخاصة بالصين التي تشكل محور الاهتمام الأول لواشنطن في آسيا. لكن بقراءة متفحصة لمقالات الثلاثي كامبل وراتنر ودوشي المنشورة في الدوريات الأمريكية الرصينة.

نجد إشارات صريحة إلى ضرورة أن تتبنى واشنطن سياسات وتكتيكات جديدة في آسيا بهدف الحفاظ على السيادة الاستراتيجية للولايات المتحدة في المنطقة، من خلال استراتيجية متعددة الأطراف، بمعنى بناء شبكة من التحالفات مع القوى المتشابهة في التفكير والمخاوف، لا تقتصر على القوى الآسيوية الكبيرة، وإنما تضم أيضاً القوى الأوروبية الكبرى مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا، واستخدام الدبلوماسية والمبادرات النوعية.

وذلك بديلاً عن أسلوب ترامب الذي اعتمد الأحادية والعدوانية والخطب النارية، وركز على التجارة دون استخدام عناصر ضغط أخرى. وبعبارة أخرى فإن كامبل وزملاءه ــ طبقاً لما صدر عنهم ــ يتوقع أن يرسموا ويقترحوا سياسات أمريكية خاصة بآسيا، لا تبتعد في جوهرها عن سياسات ترامب، لكنها تختلف عنها في الوسائل من حيث العمل والتعاون مع الشركاء والحلفاء والمنظمات الدولية.

ومع التأكيد على صحة ما قاله شينغ شياو، الأستاذ المشارك في العلاقات الدولية بجامعة رينمين في بكين، من أن العلاقات الأمريكية الصينية لن تعود إلى ما كانت عليه من قبل لأنها بلغت مرحلة سيئة للغاية في عهد ترامب، فإن واشنطن في عهد بايدن، ستحاول أن تكون صاحبة توجهات أقل راديكالية فيما يتعلق بالصين.

وستحاول إبراز الدور الأمريكي في قيادة العالم من خلال الدبلوماسية والتعاون بدلاً من الاصطدام المباشر والصراع المؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المحيطين الهندي والهاديء، أي قريباً مما ساد خلال النصف قرن الماضي منذ الزيارة التاريخية للرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون إلى بكين سنة 1972.

ففي فبراير من تلك السنة قام نيكسون بأول زيارة لرئيس أمريكي للصين الشعبية، والتقى زعيمها آنذاك ماو تسي تونغ، مدشناً صفحة جديدة في العلاقات الأمريكية الصينية التي راحت تتنامى مذاك دون معوقات تذكر إلى أن جاء دونالد ترامب إلى سدة الرئاسة عام 2016 .

وبدأ سياسة جديدة قوامها التصعيد، علماً بأن ترامب بدأ عهده بالإشادة بالصين وقيادتها، وعدم التطرق إلى مسائل جدلية من تلك التي دأبت إدارة سلفه الديمقراطي باراك أوباما على إثارتها من وقت إلى آخر.

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشؤون الآسيوية من البحرين