يوم العَلم عـز وفخر لشباب الإمارات

تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة بيوم العَلم الموافق للثالث من نوفمبر في كل عام، وهو اليوم الذي يتزامن مع الذكرى السنوية لتولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، مقاليدَ الحكم في دولة الإمارات ليكون خيرَ خلف لخير سلف، وقد اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، يومَ العَلم مناسبةً وطنية، يُحتفَل بها في كلّ عام منذ 2013، وفي هذا اليوم يتم رفعُ العلم في المؤسسات الحكومية والخاصة، وفي المدارس والجامعات في وقت واحد، سعـياً لتعزيز قيم الولاء والانتماء الوطني، وترسيخ مفاهيم الوحدة والترابط، وتقديراً للرموز الوطنية.

علمنا الشامخ في علوّه يتكون من أربعة ألوان: الأحمر والأخضر والأبيض والأسود، تجتمع معاً لتشكّل رمزاً غالياً جدّاً على شعب دولة الإمارات، لأنه رمزٌ للعزة والفخر والكرامة والنصر، رمز للرفعة والسيادة، يوم العَلم هو يومٌ أكدتْ فيه دولة الإمارات أنها ماضية على نهج زايد، وإنّ من أبرز ما يوثِّق هذه المشاعر الوطنية الفياضة هو ما قاله صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، عندما قال في أول احتفال بهذه المناسبة: «مشاعرنا تجاه عَلم الدولة لم تتغير منذ قيام الاتحاد، بل زادتها الأيام قوة ورسوخاً وشموخاً، ويزيدنا فخراً وارتياحاً، أننا نرى هذه المشاعر قوية في أبنائنا، تحركهم وتعطيهم الدافع للبذل والعطاء في كل الميادين».

في يوم العَلم تتجسد كل قيم الانتماء لهذا الوطن الغالي في أجمل صورة حبّاً صادقاً وولاءً مخلصاً لدولة الإمارات الحبيبة، وفي هذا اليوم الأغرّ وفي كل يوم نغرس في أبنائنا حبَّ الوطن المجيد ونعلمهم أنّ في العَلم تتجلّى رمزية احترام الدولة واتحادها وقادتها الميامين الأوفياء، وفي هذا المقام تشرق أمامنا كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التي قال فيها عن يوم العَلم: «عَلمُنا هو رمز اتحادنا وقوة وحدتنا... وواجبنا أنْ نُعليه شامخاً نبراساً لرفعتنا وكرامتنا بين الشعوب... وهذا الواجب يُملي علينا جميعاً أنْ نجتهد كلٌّ منا في موقعه... وأنْ نبادر إلى مضاعفة الإنجاز وأنْ نحرص على صون إنجازاتنا... وأنْ نذودَ عنها بالعمل الجاد المتقن... وأن نضع العَلم دائماً أمامنا حافزاً على التفوق والتميز في شتّى المجالات».

ومن الكلمات المنيرة بهذه المناسبة مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن يوم العَلم عندما قال: «في يوم العلم.. نحتفي بعنوان وحدتنا ورمز هويتنا وعزنا... ونجدد عهد الولاء والانتماء للوطن، وأنْ تبقى رايتنا كما تسلمناها من آبائنا وأجدادنا عالية خفاقة».