هل ترغب بتأسيس شركة؟

كثير منا تراوده الرغبة في تأسيس عمل تجاري خاص به، وسواء كان ذلك بغرض التفرغ التام له أو كعمل إضافي لزيادة الدخل، فإنه يجب على من يرغب في الإقدام على هذه الخطوة أن يعي الخيارات القانونية المتاحة أمامه لينتقي الأنسب من بينها. وهو ما سنُبينه في عجالة موجزة دون إخلال بالمعنى.

ابتداءً نوضح أن الشركة في المفهوم القانوني هي عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يشارك كل منهم في مشروع اقتصادي، تجاري أو مالي أو صناعي أو زراعي أو عقاري أو غير ذلك من أوجه النشاط الاقتصادي. ويكون الهدف تحقيق الربح، وذلك بتقديم حصة من مال أو عمل واقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة.

وقد أبان قانون الشركات التجارية الأشكال القانونية التي يمكن للشركات اتخاذها، وذكرها على سبيل الحصر، وهي شركة التضامن، شركة التوصية البسيطة، الشركة ذات المسؤولية المحدودة، شركة المساهمة العامة، شركة المساهمة الخاصة. ولا يعترف القانون بأي شركة لا تتخذ أياً من الأشكال المشار إليها آنفاً.

وقبل أن نشرح الفروقات بين هذه الشركات، نشير إلى نقطة مهمة، وهي أن قانون الشركات التجارية قد ألزم أي شركة تؤسس في الدولة أن تتضمن شريكاً أو أكثر من المواطنين لا تقل حصته عن واحد وخمسين بالمائة، وذلك فيما عدا شركتي التضامن والتوصية البسيطة التي يجب أن يكون جميع الشركاء المتضامنين في أي منهما من المواطنين.

كما جوز القانون أن تكون الشركة مملوكة لشخص واحد، علماً بأن أحكام قانون الشركات التجارية لا تسري على الشركات المؤسسة في المناطق الحرة طالما كان لديها نصوص خاصة تحكمها وفقاً لقوانين تلك المناطق وأنظمتها. وسنعرف باختصار ماهية كل نوع من أنواع تلكم الشركات.

شركة التضامن هي الشركة التي تتكون من شريكين أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين يكونون مسؤولين شخصياً بالتضامن في جميع أموالهم عن التزامات الشركة. ويتكون اسم الشركة من اسم واحد أو أكثر من الشركاء مع إضافة كلمة (وشركائه) أو ما يفيد معناها، ويختم الاسم بعبارة شركة تضامن، ويجوز بالإضافة لذلك أن يكون للشركة اسم تجاري خاص بها شريطة أن يقرن باسمها الذي سجلت به.

أما شركة التوصية البسيطة فهي التي تتكون من شريك متضامن أو أكثر يكونون مسؤولين شخصياً بالتضامن عن التزامات الشركة ويَكتسبون صفة التاجر، ومن شريك موصٍ أو أكثر لا يكونون مسؤولين عن التزامات الشركة إلا بمقدار حصتهم في رأس المال ولا يكتسبون صفة التاجر.

ويتكون اسم الشركة من اسم واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين مع إضافة ما يدل على الشكل القانوني للشركة، ويجوز بالإضافة لذلك أن يكون للشركة اسم تجاري خاص بها، ولا يجوز ذكر اسم الشريك الموصي في اسم الشركة وإلا اعتبر شريكاً متضامناً بالنسبة للغير حسني النية إن ذكر اسمه وعلم هو بذلك.

الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي التي لا يقل عدد الشركاء فيها عن اثنين ولا يزيد على خمسين، ولا يسأل كل منهم إلا بقدر حصته في رأس المال، ويكون للشركة اسم يشتق من غرضها أو من اسم واحد أو أكثر من الشركاء على أن ينتهي الاسم بعبارة شركة ذات مسؤولية محدودة واختصاراً عبارة (ذ.م.م)، وأن تتبعه عبارة شركة الشخص الواحد يتبع ذلك ذات مسؤولية محدودة في حال شركة الشخص الواحد.

شركة المساهمة العامة هي التي يقسم رأسمالها إلى أسهم متساوية القيمة، وتكون قابلة للتداول، ويَكتتب المؤسسون بجزء من هذه الأسهم بينما يطرح باقي الأسهم على الجمهور في اكتتاب عام ولا يسأل المساهم فيها إلا بقدر حصته في رأس المال. وتختلف عن شركة المساهمة الخاصة التي لا يقل عدد المساهمين فيها عن اثنين ولا يزيد عن مائتين.

وينقسم رأسمالها إلى أسهم متساوية القيمة الاسمية تدفع قيمتها بالكامل دون طرح أي منها في اكتتاب عام، ولا يجوز أن يقل رأس المال عن خمسة ملايين درهم، ولا يسأل المساهم إلا في حدود ما يملكه من أسهم فيها.