عناصر مهمة لإعداد قادة المستقبل في الأعمال بالمنطقة

يختلف سوق العمل اليوم تماماً عما كان عليه قبل ثلاثين عاماً. نحن في عصر الاقتصاد الثوري، حيث غيرت التكنولوجيا مفاهيم مكان العمل والقوى العاملة.

لذا، نواجه تحديين مزدوجين، الأول دخول ملايين الشباب إلى سوق العمل في منطقتي (آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا)، وأنظمة التعليم التي يجب أن تركز على إنتاج قادة مستعدون للريادة في عالم الثورة الصناعية الرابعة.

إن أكثر ما يلفت الانتباه خلال السفر عبر أنحاء المنطقة، موهبة وطاقة الشباب. الأمر الذي نرى فيه فرصة للقطاع الخاص للتعاون، والمساعدة في تطوير المواهب في المنطقة، وتحديداً لبناء الجيل القادم من رواد الأعمال والمصممين.

لذا، أعتقد أنه يتعين على رواد الأعمال اليوم رد الجميل للأشخاص الذين ساعدوهم في الماضي. ومن المهم أكثر من أي وقت مضى لمديري الشركات والشركات ذاتها، العمل على التأسيس لخلق مجموعة من كبار المديرين التنفيذيين في المستقبل الذين بدورهم سيقومون بتوليد الثروة وتشكيل المستقبل على النحو الأمثل.

فيما يلي عناصر رئيسية مهمة لكل رواد الأعمال اليوم.

الممارسة تعزز الكفاءة: يشهد عالمنا المعاصر غياب التطابق بين مهارات الخريجين واحتياجات سوق العمل. يمكن للشركات سد هذه الفجوة، عبر تعزيز التعلم العملي، أثناء العمل من خلال التدريب الداخلي الذي يوفر للشباب وقادة المستقبل فرصة لمعالجة مشاكل العمل الحقيقية.

هل هناك أي شيء أكثر إلهاماً من منحهم فرصة ليكونوا جزءاً من مشروع تجاري ناجح، والعمل مع رواد الأعمال الذين يقيمون إمكاناتهم؟ كما ستوفر لهم الدروس الأساسية التي يحتاجونها ليصبحوا رواد أعمال ناجحين.

الثقافة كمفتاح رئيسي للنجاح: لم تولد القيادة من العدم، حيث تعتبر الشخصية والقيم من الشروط الأساسية لنجاح أي مدير تنفيذي. عادة تتخطى رؤيتنا عند التوظيف الخبرة والمهارات، حيث نهتم بأفكار الشخص المتقدم للوظيفة. نريدهم أن يكونوا قادرين على تحقيق الأهداف الأساسية من توظيفهم، وأن يتمكنوا من النظر إلى المدى الطويل وأن يروا فرص الأعمال .

حيث لا يراها الآخرون. التقيت بالعديد من الأشخاص من جيل الشباب، الذين يرغبون في خلق تأثير اجتماعي وتحقيق القدر الأكبر من الأرباح. وأنا على يقين بأن دعمهم لصياغة شخصياتهم وإظهار مدى أهمية مفهوم النزاهة والقيام بالعمليات المثالية على مستوى الأعمال التجارية، سيجعل منهم رواد أعمال مناصرين للقضايا الاجتماعية التي تلعب دوراً استثنائياً في خلق القيمة.

التعلم العكسي: أحد أهم الأسباب التي جعلتني أؤمن ببناء قدرات أولئك الشباب الذين هم على وشك الدخول إلى سوق العمل، هي الفرصة التي ستمكنني من رؤية العالم بأعينهم. سيسمع الكثير منكم عن التعلم العكسي.

حيث يتلقى كبار المسؤولين التنفيذيين دروساً من أقرانهم الأصغر سناً حول مواضيع مثل التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي والاتجاهات الحالية. وهناك الكثير من رواد الأعمال الذين يجب أن يتعلموا من الشباب للحفاظ على الملاءمة.

الثقة بقدرتك على الريادة: من المعروف بأننا نعيش في عالم يتغير بسرعة دراماتيكية ــ وبالتالي فإن كل شيء سيتغير بشكل أسرع بالنسبة للجيل القادم - لن يكون بمقدور قادة المستقبل توقع ما سيواجهونه على نحو دائم. ويمكن تحقيق العديد من النجاحات بفضل الثقة والاستعداد الدائم للريادة. وسيحتاج الرؤساء التنفيذيون في المستقبل إلى تعلم هذه المهارة في مستقبل أكثر ديناميكية، إذا كانوا يأملون بالريادة مستقبلاً.

Ⅶ رئيس بروكتر آند جامبل في آسيا والمحيط الهادئ والهند والشرق الأوسط وأفريقيا