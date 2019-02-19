إيران وابتزازنا بإسرائيل

عندما التأم أكبر تجمع دولي في العاصمة البولندية يتدارس في موضوع واحد، مواجهة المشروع العدواني الإيراني، لجأ إعلام إيران وحلفاؤه، «حزب الله» ونظام سوريا وكذلك قطر، إلى أسلوبه القديم في التخريب، اتهام الآخرين بإسرائيل، كأنها فضيحة جنسية في حين أن كل الأعداء في العالم يجلسون ويتحاورون ثم يذهبون ويتقاتلون!

تكتيك دعائي لإحراج عرب وارسو، في حين أن البند الوحيد في المؤتمر كان التعامل مع إيران، وله طار الجميع إلى وارسو بما فيهم إسرائيل. وما كان يمكن أن يعقد من دون إسرائيل، فهي الطرف الأهم في مواجهة إيران، وقد كبدتها خسائر ضخمة اضطرتها إلى تغيير خطة تواجدها، وقوات طهران الآن تحاول الاختباء وراء الحدود والسيادة العراقية والسيطرة على سوريا بميلشياتها التي زرعتها هناك.

في نظر الذين يشتكون من خطر نظام طهران عليهم، فإن إسرائيل رقم أساسي حتى لو لم يصرحوا بذلك، ولم يختلف الحضور على أن طهران مصدر أزمات منطقة الشرق الأوسط والداعم الرئيسي للإرهاب. وفي نفس الوقت لا توجد دولة أخرى غير إسرائيل تقف عسكرياً اليوم في وجه إيران في سوريا، ولا غير السعودية وحلفائها ضد إيران في اليمن.

أما لبنان فقد تحول إلى مستعمرة إيرانية بعلم لبناني. وتركيا رضخت، واختارت التعايش، فباعت سوريا للإيرانيين مقابل السماح لها بتأمين حدودها من الانفصاليين الأكراد. كما أن المقاومة السورية انهارت منذ أكثر من عام مع التدخل العسكري العنيف من روسيا وإيران، ولم يعد يواجه إيران وميلشياتها في داخل سوريا غير إسرائيل.

لمواجهة المؤتمر عمل الإيرانيون على إفشال مؤتمر وارسو بكل السبل، ولم يجدوا من ذريعة سوى تخويف وتخوين الوفود العربية بدعوى الجلوس مع إسرائيل في نفس القاعة! لكن إيران وحلفاءها يجلسون، مثل كل وفود دول العالم، مع إسرائيل في اجتماعات الجمعية العمومية في الأمم المتحدة ومنظماتها ولم يشر أحد بإصبع الاتهام إليهم.

إلهاء الناس وإحراج السياسيين بتهمة التعامل مع إسرائيل، أسطوانة باتت مكسورة ومكررة، لكن بعض السياسيين لا يزال يخشاها. ويبقى التحدي لدول المنطقة، والعالم، اليوم، هو كيف يمكن مواجهة إيران في الخليج واليمن والعراق وسوريا ولبنان، وكذلك في فلسطين. الإيرانيون يزعمون دائماً أنهم يتصدون لإسرائيل وها نحن نراهم يختبئون من غارات سلاح الجو الإسرائيلي.

ومع أنهم يملكون صواريخ «شهاب» و«القائم»، كتلك التي زودوا بها وكيلهم «الحوثي» في اليمن لقصف جدة والرياض، تطير مسافة ألفي كيلو متر، إلا أنهم لا يتجرأون على استخدامها للرد على هجمات الإسرائيليين وقصفهم بها، سوى بالرد الكلامي، كما سمعنا وزير خارجيتهم جواد ظريف.

واجه العرب المشاركون الابتزاز الإعلامي ومع هذا شاركوا وهي علامة نضج سياسي. أما السلطة الفلسطينية فالجميع يقدر ان لها ظروفها وهي أدرى من غيرها بمصالحها، مع أن امتناعها ربما خدم إسرائيل وإيران معاً، وأوحى بأن السلطة لا تبالي بدعم مواقف الدول العربية التي تواجه خطر الجار الإيراني.

ولا ننسى أن حكومة محمود عباس نفسها ضحية للتدخل الإيراني، ومسؤول عن إضعافها بدعمه تمرد حماس وتحريضها على حكومة رام الله، لكن للسلطة الفلسطينية في قضاياها شؤوناً وظروفاً وحسابات نحن لا نفهمها.